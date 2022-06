Les anciens snipers de Warzone manquent, des changements sont attendus dans la Saison 4

more

“On ne peut plus s’amuser en utilisant un sniper…”

C’est sur Reddit que nous avons vu passer une vidéo où on peut constater à quel point il peut être frustrant d’utiliser un fusil de précision dans la Saison 4 de Warzone. Dans le clip en question, on voit deux tirs incroyables avec le Kar98k de Vanguard qui n’aboutissent à rien car l’arme n’élimine pas forcément des joueurs directement en un tir dans la tête suite à la mise à jour de la Saison 3.

Et même si les joueurs semble apprécier la nouvelle carte Fortune’s Keep qui vient d’apparaître sur le jeu, certains sont encore frustrés par ce nerf des snipers qui reste en travers de la gorge. Le manque de la puissance de certains snipers est vraiment présent.

Au lancement de la Saison 3 sur Warzone Pacific, les développeurs ont décidé de nerfer plusieurs fusils de précision en retirant leur capacité à éliminer en une balle les autres joueurs. Nous en sommes désormais à la Saison 4 et seuls certains snipers ont la possibilité de “one-shot” vos adversaires : le HDR, l’AX-50 ou le ZRG par exemple, mais faut-il encore bien viser la tête de vos ennemis.

La mise à jour de la Saison 3 sur Call of Duty: Warzone Pacific a complètement changé les snipers et les joueurs veulent que ça revienne à la normale lors de la Saison 4.

