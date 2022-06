Comment obtenir gratuitement le pack de combat de Warzone

La saison 4 de Warzone et Vanguard propose un nouveau pack de combat nommé Expéditionnaire gratuitement pour tous les membres du PS Plus. Comment l’obtenir.

La saison 4 de Warzone Pacific & Vanguard a apporté une multitude de nouveautés que les joueurs ont pu découvrir avec beaucoup de plaisir allant d’un nouveau passe de combat à des changements sur la carte et sur les armes.

Et souvent, lorsqu’un tel événement se produit, des offres spéciales voient le jour permettant à certains joueurs d’obtenir du contenu gratuit, allant des cartes de visite aux skins d’opérateurs.

C’est notamment le cas en ce moment avec le nouveau pack de combat Expéditionnaire qui est disponible pour tous les membres du PS Plus.

Pour obtenir le nouveau pack de combat de la saison 4 de Warzone gratuitement, les joueurs doivent posséder un abonnement PlayStation Plus actif. Malheureusement pour les joueurs PC et Xbox, ce pack de combat n’est disponible qu’en exclusivité sur PlayStation.

Le pack de combat Expéditionnaire est disponible en téléchargement pour les personnes éligibles sur le PlayStation Store, ou sur la boutique en jeu de Vanguard et Warzone. À l’heure où nous écrivons cet article, nous ne savons pas combien de temps ce pack de combat restera disponible.

Ce pack de combat exclusif à la PlayStation pour Warzone et Vanguard contient neuf objets différents sur lesquels vous pouvez mettre la main, avec notamment de nouveaux skins d’opérateurs, des plans d’armes et un jeton Double XP.

PlayStation Plus members: a new #Warzone Combat Pack is available to download for free. https://t.co/AonwutOjw9 pic.twitter.com/YbAuakORpP

— CharlieIntel (@charlieINTEL) June 28, 2022