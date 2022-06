Warzone : Les développeurs de RICOCHET déjà en vacances, les tricheurs dansent

more

Alors que font les développeurs de l’anti-cheat RICOCHET ? Nous espérons dans tous les cas que cette situation pourra être rétablie dès que possible pour une expérience de jeu appréciable.

Et ce n’est pas le seul signalement que nous avons pu voir cette semaine à propos de la triche qui semble s’intensifier ces derniers jours sur Call of Duty: Warzone Pacific. Vous-même avez peut-être remarqué la montée en puissance des tricheurs ces derniers temps.

C’est l’utilisateur Reddit “bwash407” qui a partagé un clip où on peut le voir regarder un joueur qui se verrouille instantanément sur de nombreuses cibles à travers la carte. On peut clairement attester que c’est un tricheur.

RICOCHET, l’anti-cheat de Warzone, détecte facilement les logiciels et applications que les joueurs peuvent utiliser pour tricher, permettant à l’équipe de sécurité de répondre assez rapidement. Même si c’est efficace pour trouver les hackers, certains arrivent tout de même encore à se faufiler entre les mailles du filet pour ruiner vos parties.

Avec l’anti-cheat RICOCHET qui a aidé à enlever beaucoup de tricheurs du jeu, il y a des signalements récents à propos de la situation qui continuerait de s’empirer et cela rend furieux la communauté.

La tricherie est un fléau sur Warzone depuis la sortie du battle royale en mars 2020. Et même si les développeurs ont souvent rapidement répondu à ce problème avec des mesures d’anti-cheat ainsi que des vagues de bannissement, la communauté a l’impression que ce n’est pas encore assez pour se débarrasser pour de bon des cheaters.

Les joueurs de Call of Duty: Warzone Pacific en ont marre de rencontrer des tricheurs qui ruinent leur partie alors que l’anti-cheat semble inefficace.

by Gaston Cuny