Solo Leveling : Qui est le terrifiant “dieu” du double donjon ?

Les deux premiers épisodes de Solo Leveling introduisent une entité maléfique connue sous le nom de “Dieu”. On vous explique tout ce qu’on sait sur cet être aussi puissant que sinistre.

Le manhwa Solo Leveling a fait l’unanimité chez les lecteurs de webtoons. Et ces derniers ont de quoi se réjouir, car l’anime adaptant la bande dessinée coréenne est pour le moment un succès. Entre l’animation irréprochable du studio A-1 Pictures et l’histoire de dark fantasy mêlant plusieurs genres, la série a de nombreux arguments pour convaincre de sa légitimité parmi les tops de popularité.

Le récit tourne autour de Sung Jinwoo, un jeune homme un peu raté, qui n’a obtenu que de faibles pouvoirs pour aller se battre dans des portails donnant vers des univers alternatifs. Mais il s’obstine à faire ce boulot, parce qu’il a besoin du salaire, même maigre, pour payer les soins de sa mère et l’école de sa sœur.

C’est là que les spectateurs font sa connaissance, en embarquant dès le départ dans un donjon réputé comme faible. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu : car le groupe de chasseurs va découvrir la présence d’un double-donjon et s’y risquer. Mal leur en prend : une entité surpuissante les y attend, et son piège s’est refermé sur le petit groupe.

Mais qu’est exactement la créature qui se fait appeler “Dieu” dans le double-donjon de Solo Leveling ?

Que se passe-t-il dans le double-donjon de Solo Leveling ?

En entrant dans le double-donjon, le groupe de chasseurs pénètre en réalité dans un piège aux règles précises. Il leur faudra suivre les “commandements” d’une tablette pour espérer survivre.

C’est Jinwoo qui comprend les conditions pour s’en sortir, et permettra ainsi à certains personnages de s’en sortir. Malheureusement, quelqu’un doit se sacrifier pour assurer l’ouverture des portes de la salle. Amputé de sa jambe et donc incapable d’aider la guérisseuse Juhee, Jinwoo reste au centre du cercle. Les statues le rouent de coups, jusqu’à ce que mort s’ensuive… sauf qu’au dernier moment, Jinwoo obtient l’opportunité de valider une quête et sauver sa peau.

Il obtient alors l’accès à ce qu’on peut appeler le “Système”. Mais pourquoi ? Et quel est le rôle de la statue vivante se faisant appeler “dieu” dans tout ça ?

Attention : spoilers de Solo Leveling droit devant !

Explication de la statue du “Dieu” dans le double-donjon de Solo Leveling

“Premier commandement : tu vénéreras Dieu !“

La statue qui accorde à Sung Jinwoo son nouveau “pouvoir” est en fait une simple marionnette conçue par le Concepteur du Système. Ce dernier est un être surnaturel et antagoniste de la série, qui cherche un corps humain pour Ashborn, le Monarque de l’Ombre.

La Statue que Jinwoo voit dans le double-donjon est la réplique de l’Être Absolu. Cette statue exécute les ordres du Concepteur et teste chaque humain qui entre dans la salle, dans le but de trouver l’hôte adéquat. Au fil des années, le Concepteur a ainsi testé plusieurs humains pour Ashborn, mais seul Jinwoo réussit à passer toutes les épreuves.

Qui sont l’Être Absolu et Ashborn ?

L’Être Absolu est la force vitale ayant créé les Monarques à partir des ténèbres et les Dominateurs à partir de la lumière, lorsque seuls ces deux éléments existaient.

a-1 pictures

Les premiers ont été créés pour détruire le monde tandis que les seconds ont été créés pour le protéger. Car bien qu’étant effectivement une divinité, l’Être Absolu reste avant tout un individu à la recherche de divertissement.

Lorsque les dominateurs lui demandent plus de pouvoir pour se débarrasser enfin des monarques, l’Être Absolu les ignore ostensiblement, montrant ainsi qu’il ne cherche en aucun cas à ce que la guerre s’arrête. C’est pourquoi tous les dominateurs cherchent alors à assassiner l’Être Absolu… tous, sauf Ahsborn.

Ce dernier est un puissant dominateur, mais refuse de s’allier aux siens pour tuer l’Être Absolu. Sa propre race se passe néanmoins de son aide et parvient à éliminer la divinité. Et lorsqu’Ashborn se réincarne en monarque de l’ombre, il découvre le cadavre du dieu sur son trône.

Jinwoo est donc choisi pour devenir l’hôte d’Ashborn et combattre, grâce au Système conçu par le Concepteur. S’il n’en a pas tout de suite conscience, le chasseur l’apprendra par la suite, dans des révélations faites par Ashborn en personne.

L’anime Solo Leveling est disponible en simulcast sur Crunchyroll.