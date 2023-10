Demon Slayer tease une nouvelle annonce sur sa saison 4

Les Pourfendeurs de démons vont bientôt reprendre du service ! Alors que les fans s’impatientent à l’idée de retrouver Tanjiro et compagnie, la saison 4 de Demon Slayer se dévoile lentement mais sûrement.

Demon Slayer compte parmi les animes les plus populaires du moment. L’histoire mêlant univers sombre, humour et action a jusque-là toujours été adaptée avec maestria par le studio ufotable. L’animation aux petits oignons de chaque attaque des pourfendeurs a su faire honneur aux personnages charismatiques de l’oeuvre signée par Koyoharu Gotoge.

Après trois premières saisons ayant trouvé un succès certain auprès de la communauté des fans, Demon Slayer s’apprête à entrer dans l’arc très attendu de l’entraînement des Piliers. Et il s’agira de la dernière saison de l’anime, marquant la transition pour l’adaptation du final du manga sous forme de longs-métrages. Forcément, une telle annonce ne pouvait que faire monter la hype. Une hype qui promet bientôt de grimper encore d’un cran, puisqu’on nous a encore teasé une prochaine annonce.

Une annonce importante concernant la saison 4 de Demon Slayer sera faite en décembre

Sur les réseaux sociaux, c’est AnimeTV, détenteur des droits de l’anime dans les pays anglophones, qui vient de lâcher une info : les spectateurs doivent s’attendre à une annonce importante concernant la saison 4 de Demon Slayer. Et cette annonce sera faite le 10 décembre 2023.

“Une nouvelle information sur l’anime Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba sera révélée le 10 décembre ! Restez à l’écoute !”

À quoi faut-il s’attendre ? La saison 4 ayant déjà eu droit à des visuels et un bref teaser. Par conséquent, il ne serait pas déraisonnable de s’attendre à la confirmation d’une date de sortie, information cruciale manquante jusque-là. Pour le moment, la série a toujours eu droit à une sortie, anime et film compris, par année. Si le studio ufotable se tient à ce rythme, on aura droit à une sortie de la saison 4 de Demon Slayer en 2024, mais rien ne permet de savoir encore quand.

S’il ne s’agit pas d’une fenêtre de sortie, alors les spectateurs peuvent aussi s’attendre à l’annonce du casting, ou encore des artistes qui composeront les opening et ending de cette quatrième saison. Enfin, il reste le mince espoir d’avoir davantage d’images.

Que se passera-t-il dans l’arc de l’entraînement des Piliers ?

L’arc de l’entraînement des Piliers (ou Hashira) ne compte que neuf chapitres dans le manga, ce qui est trop peu pour constituer une saison entière. Par conséquent, la saison adaptera également des scènes du light-novel. Après que les héros aient vaincu les Lunes supérieures au village des Forgerons, il est décidé de lancer un entraînement très particulier pour tous les Pourfendeurs.

Car après des siècles de lutte, les humains entrevoient enfin une lueur d’espoir dans leur guerre contre les Lunes démoniaques et Muzan. On invite donc les Pourfendeurs qui en ont les capacités à s’entraîner en compagnie des Piliers. Tout le monde devra y mettre du sien, et les Hashira devront eux aussi chercher à s’améliorer, profitant des vagues de juniors tentant de les affronter.

Deux d’entre eux seront néanmoins réfractaires. Giyu, Pilier de l’eau, refusera de rejoindre les autres, ralenti par ses souvenirs et les chaînes de son passé, qui sera enfin dévoilé aux spectateurs. De son côté, le Pilier de l’Insecte Shinobu prépare son propre plan et n’en parle qu’à Kanao.

L’arc de l’entraînement des Piliers marquera la dernière accalmie dans Demon Slayer : après cette ultime formation, les Pourfendeurs se lanceront dans la bataille finale et meurtrière contre Muzan et ses Lunes.