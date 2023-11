Oshi no Ko : la saison 2 obtient sa fenêtre de sortie dans un visuel élégant

Oshi No Ko s’est terminé le 28 juin 2023, enflammant Internet avec sa fin en cliffhanger. Depuis lors, tous les fans attendent la saison 2 de l’anime. Si c’est votre cas, on a de bonnes nouvelles pour vous.

Oshi No Ko a été diffusé pour la première fois le 12 avril 2023, avec un épisode inaugural de 90 minutes, et, de façon surprenante, il est devenu l’anime le plus tendance sur les réseaux sociaux en une nuit – grâce à ses personnages adorables et son intrigue captivante.

L’anime met en scène une idole célèbre, Ai, qui est assassinée par l’un de ses stalkers psychotiques. Mais au fur et à mesure que l’histoire progresse, nous apprenons qu’il y a un cerveau derrière le meurtre. Plusieurs animes suivent le même concept, mais rares sont ceux qui montrent à quel point l’industrie du divertissement peut être sombre. Et Oshi No Ko est l’un de ces animes, se concentrant sur ce sujet.

La première saison d’Oshi No Ko, l’un des grands succès de la saison de printemps 2023, bénéficie d’une grande base de fans. Quid alors d’une seconde saison ? Cette dernière vient d’obtenir une fenêtre de sortie, par le biais d’un visuel clé très élégant.

Quand la saison 2 de Oshi No Ko sera-t-elle diffusée ?

Compte tenu de son succès, l’anime Oshi No Ko n’a pas mis longtemps à être renouvelé pour une deuxième saison. Et, enfin, une annonce a émergé sur Twitter, indiquant que la saison 2 d’Oshi No Ko est prévue pour 2024. Nous devons cependant encore attendre pour avoir une date plus précise.

Le court teaser, arrivé avec la fenêtre de sortie, présentant Aqua, Akane et Kana Arima dans un théâtre, laisse entendre que la saison à venir se concentrera principalement sur des performances scéniques époustouflantes.

Les derniers moments de la première saison ont montré Aqua rejoindre la compagnie de théâtre Lala Lai pour résoudre le mystère de la mort de sa mère, tandis que Ruby montait sur scène pour la première fois en tant que membre du nouveau groupe d’idoles, B-Komachi.

Pour ceux qui ne connaissent pas, la saison 1 d’Oshi No Ko a adapté les 37 premiers chapitres du manga original. Ce dernier compte désormais 132 chapitres : il n’y a donc pas de quoi s’inquiéter quant à la disponibilité du contenu.

Bien que rien n’ait été précisé concernant le nombre de chapitres qui seront adaptés dans la deuxième saison ou le nombre total d’épisodes de l’anime, nous devrions nous attendre à ce qu’elle suive les traces de la première saison.