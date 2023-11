Explication complète du final de L’Attaque des Titans

Après dix ans d’épisodes sensationnels, l’anime L’Attaque des Titans a offert une fin tragique aux fans. Mais pas seulement tragique : la conclusion en a laissé certains perplexes. On vous explique le final.

On en a parcouru, du chemin ! Le manga d’Hajime Isayama, sorti en 2009, avait été adapté par le studio Wit en 2013 puis par MAPPA dès la saison 4. Ce n’est que dix ans plus tard, en 2023, que l’anime a définitivement pris fin, dans un dernier épisode grandiose. Une conclusion un peu arrangée, sous le concours de l’auteur, pour être plus convaincante que celle du manga. Peaufiné, le dénouement a laissé de nombreux spectateurs satisfaits, éplorés… et parfois un peu perdus.

Parce que L’Attaque des Titans ne parle pas uniquement de gros géants affamés mais aussi, à sa façon, de voyage temporel, de conflits internationaux et des sentiments d’un bon paquet de personnages. Et qu’au milieu de tout ça, il y a le récit tragique d’Ymir et les tentatives désespérées d’Eren d’un monde meilleur (mais pas pour tout le monde). Que signifient les visions d’Armin et Mikasa ? C’est quoi, le gros ver qui balance du gaz ? Pourquoi certains titans se mettent soudain à aider les héros ? Et cette scène de fin durant le générique, comment l’interpréter ? On vous donne notre vision du final de L’Attaque des Titans.

Attention, il va de soi que cet article spoilera intégralement anime et manga.

Sommaire

Pourquoi certains anciens titans primordiaux se retournent contre Ymir et aident les héros ?

crunchyroll

Lorsque le bataillon d’exploration débarque sur l’ultime titan, fusion entre Eren et Sieg Jäger, ils se font accueillir par des répliques d’anciens titans primordiaux. C’est Ymir qui fait revenir les anciennes enveloppes des précédents possesseurs de titans, pour tenter d’empêcher les héros de s’en prendre à Eren. Pourtant, alors que la situation semble désespérée, certains de ces titans finissent par les aider, les défendant contre les autres et leur permettant ainsi d’avancer jusqu’à la nuque d’Eren.

C’est à Armin qu’on le doit : capturé par l’un de ces titans et incapable de se transformer, il finit par perdre connaissance et se retrouve dans l’Axe, là où se retrouvent tous les Eldiens, reliés par leurs origines avec Ymir. Il y croise Sieg, et entreprend de le convaincre de mettre un terme au grand Terrassement. Au départ sceptique, considérant que vivre ne sert aucun but valable et n’est que souffrance, Zeke change finalement d’avis face à Armin. Car ce dernier fait valoir que la vie n’est pas seulement atteindre un but, mais aussi profiter d’instants de bonheur. Convaincu, Sieg parvient à réveiller la conscience des titans primordiaux qu’il connaissait, et leur demande de l’aide.

Explication de la discussion entre Armin et Eren

crunchyroll

Lors du final, Eren et Armin se retrouvent à discuter dans plusieurs décors invraisemblables. C’est Eren qui emmène Armin dans l’Axe et lui explique ses raisons. Après l’obtention complète de ses pouvoirs, ses souvenirs du passé, du futur et de ses prédécesseurs se sont mélangés, lui offrant la possibilité d’influer sur les décisions des anciens possesseurs ou de voir l’avenir. Il a essayé de nombreux choix, subi d’innombrables futurs alternatifs. En fin de compte, le grand terrassement est la seule solution trouvée pour offrir une vie libre à ses amis. Quitte à sacrifier sa mère, Hansi ou encore 80% de l’humanité.

Il reconnaît cependant ne pas avoir su aller jusqu’au bout et avoir laissé l’île de Paradis indemne, avant d’informer Armin qu’il ne se souviendra pas de leur discussion avant la fin. On comprend que ce dialogue a eu lieu alors qu’Armin se trouvait encore sur le bateau avec Annie. Lorsque les souvenirs lui reviennent, le jeune homme sait que son ami d’enfance n’est plus.

Explication de la scène de la cabane entre Eren et Mikasa

crunchyroll

Une séquence nous montre Eren en compagnie de Mikasa, près d’une cabane isolée. Ils sont seuls et semblent mener une vie paisible, mais regrettent d’avoir fui les combats et abandonné leurs compagnons. Il s’agit en fait d’une des réalités alternatives qu’Eren a vues lorsqu’il essayait de trouver une voie idéale. Dans cette réalité-là, il cède face à Mikasa qui le supplie de tout oublier et de fuir. Résultat, les deux tourtereaux attendent qu’on vienne les cueillir pour les punir, ou qu’Eren meure à la fin du temps qui lui est imparti en tant que possesseur de titans (ces derniers ne vivant pas plus de treize ans après l’obtention de leur pouvoir).

Ce souvenir n’en est pas vraiment un pour Mikasa, mais lui a probablement été offert par Eren au travers de l’Axe. Qu’il soit un exutoire pour les deux amants, conscients de ne jamais vivre ce moment de répit, ou une manière de faire savoir à la jeune femme qu’il n’y a aucune autre solution, il permet de renforcer la résolution de la soldate à mettre un terme aux agissements d’Eren.

C’est quoi, le gros ver à la fin de L’Attaque des Titans ?

crunchyroll

Le ver est en réalité la forme de vie qui s’est développée en Ymir lorsqu’elle est tombée dans l’arbre, alors qu’elle se faisait poursuivre, des siècles auparavant. La chose s’est accrochée à la jeune fille et a lutté pour continuer d’exister, se répandant à travers sa descendance et créant ainsi les Eldiens et le peuple des titans.

Après la transformation ultime entre Sieg et Eren, le ver a certainement eu droit à un coup de boost. Et dans sa lutte pour rester en vie jusqu’au bout, il a refusé de mourir après l’explosion de la nuque du titan terrifiant qui mène les colossaux. Pour parvenir à ses fins, le ver n’hésite pas à transformer des Eldiens, y compris Jean, Conny ou Gabi, censés alors le défendre face aux autres héros.

Quelles sont les intentions d’Ymir ?

crunchyroll

Ymir a choisi entre Sieg et Eren : lorsque le premier voulait lancer son plan d’éradication douce pour mettre fin à la lignée des Eldiens, le second lui a plutôt proposé d’éradiquer le reste de l’humanité pour permettre aux Eldiens de vivre en sécurité. Certainement parce qu’elle refusait de voir les siens s’éteindre, Ymir a penché en faveur d’Eren.

Lorsque Mikasa tue Eren, la grande ancêtre assiste à la scène. Elle qui n’a jamais pu refuser quoi que ce soit au roi Fritz à cause de son amour, découvre que Mikasa a su exécuter celui qu’elle aimait pour le bien de l’humanité. Les Eldiens se retrouvent alors libérés du pouvoir des titans, mais le brouillard lâché par le Ver leur permet d’avoir un dernier aperçu des disparus qui se trouvaient dans l’Axe : le bataillon d’exploration pour Levi, Sasha pour Conny et Jean.

Quelles étaient les vraies intentions d’Eren ?

crunchyroll

Eren a toujours voulu la liberté, celle des siens : malheureusement, cette liberté est menacée par la guerre et les intentions belliqueuses des autres nations autour de l’île du Paradis, effrayées par le pouvoir des titans. Après avoir tenté de nombreux scénarios, Eren a opté pour celui qui le faisait passer pour le plus grand monstre qu’ait connu l’humanité. Forcés de s’en prendre à lui en s’unissant aux autres nations, les Eldiens pouvaient alors passer pour les sauveurs de l’humanité. L’objectif : passer pour des “parangons de vertu” selon les mots d’Armin, ne plus faire peur aux autres nations et se retirer comme l’avaient fait les Teyber avec Mahr, loin des conflits. C’était sans compter sur les Pro-Jäger de l’île de Paradis, qui l’élèveront en martyr et se serviront de sa fin tragique pour justifier la création d’une armée puissante et menaçante. Le tout menant, à terme, à une guerre totale.

Les scènes du générique

crunchyroll

Alors que le générique défile, les spectateurs peuvent voir un plan en timelapse de l’arbre sous lequel est enterré Eren. On assiste à la dernière visite du bataillon d’exploration près de sa tombe, puis à celles de Mikasa, accompagnée d’un homme rappelant Jean. Les pro-Jäger aussi lui rendent visite, ayant érigé l’ancien soldat en martyr pour se lancer dans une politique belliqueuse envers les autres nations. Les générations passent, et l’île de Paradis se modernise, jusqu’à ce que la guerre frappe de nouveau.

Alors que le générique prend fin, une scène post-générique nous montre un jeune homme portant une écharpe semblable à celle de Mikasa revenir sur les lieux dévastés, bien des années après le dernier bombardement. Il s’arrête devant un arbre gigantesque. Il s’agit de celui d’Eren, qui est devenu aussi grand que celui d’Ymir. Si aucun détail n’est précisé, on peut facilement supposer que la tête enterrée a influencé la croissance de l’arbre. Peut-être même restait-il un peu de cette forme de vie qui avait créé les titans.

Le garçon rentre dans l’arbre, comme l’avait fait Ymir des siècles plus tôt : en fin de compte, tout n’est qu’un éternel recommencement, un cycle de guerre qu’Eren n’a pu que mettre sur pause sans l’arrêter complètement.

À suivre ? Eh non ! Pour la première fois en dix ans, le tout dernier plan de l’anime L’Attaque des Titans a été “The End“. Mais pour ceux qui se retrouveraient désœuvrés et en manque de bons animes, on a là une petite liste de séries de japanimation proposant des aventures aussi géniales que celles d’Eren et compagnie.