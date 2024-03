Les fans de Solo Leveling déçus par les premiers aperçus de l’épisode 12

Alors que les fans de Solo Leveling ont récemment pu avoir un premier aperçu de l’épisode 12 grâce à des images inédites, certains semblent déjà déçus par l’épisode final de l’anime et ce, avant même sa sortie.

Le plus grand succès de ce début d’année 2024, à savoir l’anime Solo Leveling, arrive au terme de sa première saison avec l’épisode 12. Un final qui est attendu par de nombreux fans, et c’est pourquoi ces derniers sont impatients d’avoir un aperçu du prochain épisode qui doit sortir cette semaine.

A-1 Pictures, le studio derrière l’adaptation animée du manhwa de Chugong, a offert un aperçu inédit avant la sortie officielle du dernier épisode grâce à des images partagées en avant-première. Ces images sont des captures d’écran de l’épisode 12 sur lesquelles on peut notamment voir Sung Jinwoo, qui n’est autre que le héros de l’histoire, mais également Go Gunhee, ou encore Sung Jinah, la sœur du protagoniste.

Ce qui a déçu les spectateurs de Solo Leveling à propos de ces premiers aperçus de l’épisode 12, c’est le manque de contenu substantiel. Ils pensent qu’aucune des images en question ne montre quoi que ce soit de véritablement excitant qui augmenterait l’engouement des fans avant le grand final.

Habituellement, les aperçus de Solo Leveling ont pour objectif de teaser les fans sur les évènements à venir. Mais cette fois, il semble que le studio ait délibérément choisi de révéler des images qui n’en dévoilent pas trop.

C’est pourquoi les fans semblent assez déçus par ces aperçus, d’autant plus que la hype pour l’épisode 12 de Solo Leveling est à son apogée. Un utilisateur sur Reddit a commenté les images, déclarant : “Mince, ils n’ont réellement rien montré du tout”.

“Mdr ils ont fait en sorte de ne rien montrer,” a commenté un autre internaute. Un avis également partagé par ce fan, qui déclarait alors : “On a vraiment besoin de fuites aujourd’hui. Ces images n’ont rien montré mec”.

Bien que les fans soient déçus par ces images dévoilées en avant-première, ils restent tout de même très hypés par l’épisode en lui-même. La communauté sait déjà qu’une scène très spéciale et excitante va se produire dans le dernier épisode et c’est pourquoi ils attendent avec impatience sa sortie, prévue pour le 30 mars 2024. Et pour celles et ceux qui ont aimé l’anime Solo Leveling, voici comment lire le webtoon en France.