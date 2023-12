One Piece : Explication du pouvoir tout-puissant de Bonney

Les révélations n’ont pas arrêté ces derniers temps concernant Bonney dans One Piece. Et des théories de fans ont circulé pour déterminer la véritable nature des pouvoirs de son fruit du démon. Ça tombe bien : le chapitre 1101 semble leur donner raison.

Le pouvoir amélioré du fruit du démon de Monkey D. Luffy, connu sous le nom de Gear Five, a longtemps été considéré comme le plus puissant de la série. Jusqu’à maintenant.

Le dernier arc de One Piece s’est concentré sur l’arc Egghead avec Bonney et Kuma. Dans les chapitres précédents, nous l’avons vue tenter désespérément d’échapper aux griffes du Royaume de Sorbet et des agents gouvernementaux qui continuent de la tenir en otage.

Le chapitre 1101 a présenté un tournant choquant des événements et a révélé que Bonney possède en réalité une capacité unique, connue sous le nom de technique de la Distortion Future. Au point que les fans se demandent si Bonney ne pourrait pas avoir les pouvoirs de fruit du démon les plus puissants de la franchise One Piece ! On vous dit tout ce qu’on sait.

Attention ! Cet article contient d’importants spoilers pour le manga One Piece jusqu’au chapitre 1101.

Quels sont les pouvoirs du fruit du démon de Bonney dans One Piece ?

Selon la mythologie officielle de One Piece (jusqu’à présent), le fruit du démon Paramecia de Bonney lui permet de manipuler le processus de vieillissement, ce qui lui offre la possibilité de ralentir ses ennemis ainsi que de dissimuler son véritable âge.

“Bonney gérait déjà des agents du Cipher Pol à l’âge de 9 ans, bien avant Luffy. Son potentiel est réellement incroyable. Et son Fruit du Démon est dingue, quelles sont les limites de cette chose ? Est-ce que ça signifie qu’elle peut brièvement copier n’importe quelle capacité de Fruit du Démon en se connectant à un autre futur déformé ? Je suppose que c’est limité à son apparence physique, car sinon… ça pourrait être le Fruit du Démon le plus cassé jusqu’à présent, lol.“

Néanmoins, le chapitre 1101 récemment publié laisse entendre que les pouvoirs de Bonney pourraient aller bien plus loin. En fait, le chapitre a fourni un aperçu du potentiel redoutable du fruit du démon de Bonney, dévoilant un pouvoir qui pourrait rivaliser avec le Gear Five de Luffy et même avec le Dieu Soleil Nika.

Dans le chapitre 1101, après s’être remise de son opération des Écailles de Saphir, Bonney se retrouve à la merci des agents gouvernementaux. Mais elle n’est pas aussi impuissante qu’on le pense. Le chapitre a révélé que Bonney peut utiliser sa technique de la Distortion Future, transformant son corps en caoutchouc et frappant Alpha avec un poing géant, émulant les pouvoirs redoutables du fruit du démon de Luffy.

Beaucoup de lecteurs sur les réseaux sociaux avaient émis l’hypothèse que le pouvoir du fruit du démon de Bonney pourrait n’être limité que par son imagination. La théorie pourrait bien être avérée.

Bonney et le fruit de l’Âge, ou Toshi Toshi No Mi dans One Piece

Le fruit de l’Âge de Bonney a joué un rôle fondamental dans sa carrière de pirate, lui permettant de se faire passer pour une femme dans la vingtaine et de rivaliser avec d’autres pirates féroces.

Il lui a également permis d’affecter l’âge de toute personne qu’elle peut toucher. Bien que cette manipulation de l’âge soit seulement temporaire, elle est capable de les transformer en enfants impuissants ou en personnes âgées fragiles pour pouvoir les vaincre.

Mais la technique de Bonney ne lui permet pas seulement de devenir une version alternative d’elle-même. Dans des chapitres précédents, nous avons vu Kuma raconter à Bonney l’histoire du Dieu Soleil Nika. Il lui explique comment Nika était un guerrier mythique avec un corps semblable à du caoutchouc et se battant pour libérer les esclaves, pouvant manipuler son corps de la manière qu’il le souhaitait.

Lors de sa fuite des griffes d’Alpha, Bonney utilise son fruit Toshi Toshi no Mi pour effectuer la technique de la Distortion Future, une technique qui lui permet de vieillir en une version future potentielle d’elle-même. Et c’est là qu’Eiichiro Oda prend les lecteurs par surprise : Bonney a en effet pu s’imaginer en tant que Dieu Soleil et générer un bras fait de caoutchouc. Avec ce bras, elle frappe Alpha, s’échappant de son piège pour embarquer vers une vie faite de piraterie.

Au moment de la rédaction de cet article, nous ne savons pas encore comment Bonney a réussi ce prodige. Mais il est tout à fait possible que Bonney soit capable d’utiliser son imagination pour se transformer. de là à savoir s’il existe des limites à ce pouvoir, il faudra attendre la suite du manga.

Pourrait-elle s’allier à Luffy ? Pourrait-elle être la clé pour vaincre Saturne ? Les réponses se trouveront dans les prochains chapitres de One Piece.