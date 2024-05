Pourquoi les exorcistes se couvrent-ils les yeux dans Jujutsu Kaisen ?

De nombreux exorcistes se couvrent les yeux dans Jujutsu Kaisen, mais le font-ils tous pour la même raison ?

L’énergie occulte est l’une des caractéristiques déterminantes de l’univers de Jujutsu Kaisen, étant l’un des fondements du système de pouvoir imaginé par Gege Akutami. Les exorcistes, les maîtres des fléaux et les fléaux eux-mêmes utilisent l’énergie occulte et les techniques occultes pour combattre. Comme de nombreux autres shonens, le manga met énormément l’accent sur les combats, et l’énergie occulte est omniprésente chez (presque) tout le monde. Bien sûr, Maki et Toji sont des exceptions, mais ils compensent avec leurs atouts physiques et leurs objets maudits.

Les fléaux sont nés de l’agrégat d’énergie occulte, découlant des sentiments négatifs des individus. Ils possèdent des capacités variées et ne peuvent être vaincus que par des techniques occultes. Ils ne sont généralement pas visibles par les humains “normaux”, les exorcistes étant les seuls à pouvoir les détecter.

Et certains fans auront sûrement remarqué que plusieurs exorcistes se couvrent les yeux. Si Satoru Gojo en est probablement l’exemple le plus iconique, il n’est pas difficile de remarquer que d’autres ont eux aussi les yeux couverts.

Les exorcistes se couvrent les yeux ou portent des lunettes de soleil pour observer les fléaux discrètement. Les fléaux ont souvent tendance à devenir agressifs lorsqu’ils savent qu’ils sont observés.

MAPPA

Cela est particulièrement vrai pour les fléaux de bas niveau qui viennent de se manifester ou qui n’ont pas une grande intelligence.

Jusqu’à présent, nous avons vu plusieurs personnages avec des lunettes couvrant leurs yeux, comme par exemple Kento Nanami, mais aussi Masamichi Yaga et Miguel. De plus, Takuma Ino couvre son visage avec un masque pendant les combats, tandis que Mei Mei a sa natte devant qui cache partiellement son visage. La réponse est expliquée dans l’une des cases bonus du manga, présentant la description du personnage de Nanami.

Gojo se couvre-t-il les yeux pour la même raison ?

Gojo se couvre les yeux en raison de ses capacités et non pour observer discrètement les fléaux. Il n’a pas besoin de le faire puisqu’il peut vaincre n’importe quel fléau sans effort.

crunchyroll

Gojo semble être le seul exorciste à se couvrir les yeux pour une raison totalement différente. Son Sixième Œil lui permet de percevoir clairement l’énergie occulte. Ainsi, même lorsque ses yeux sont recouverts, notamment avec son fameux bandeau, c’est comme s’il disposait d’une sorte de vision infrarouge à haute définition. De plus, Gojo peut même reconnaître des objets dépourvus d’énergie occulte. Si l’exorciste de classe S peut les distinguer, c’est grâce à l’énergie occulte résiduelle, comme par exemple les impuretés présentes autour ou encore le flux d’énergie occulte qui les entoure.

Par ailleurs, Gojo a tendance à plus se fatiguer s’il laisse ses yeux découverts. Les lunettes de soleil de Gojo bloquent également toute vision pour les gens ordinaires, son bandeau et ses lunettes fonctionnent donc de la même manière pour lui.

Selon le guide officiel de Jujutsu Kaisen, il porte son bandeau ou ses lunettes selon son humeur. Gojo porte également souvent des lunettes de soleil lorsqu’il rencontre des filles. Bien que cela soit principalement considéré comme une plaisanterie, dans l’arc Trésor Caché / Mort Prématurée, nous voyons effectivement Gojo attirer l’attention des camarades de classe de Riko Amanai.

Quoi qu’il en soit, Si Gojo se couvre les yeux, ce n’est vraisemblablement pas pour les mêmes raisons que pour les autres exorcistes. À noter toutefois qu’avant cela, certains des personnages précédemment mentionnés ne semblaient pas porter de lunettes. Dans l’arc du Passé de Gojo, on voit bien que ni Nanami, ni Masamichi ne portaient de lunettes. Il serait donc intéressant de savoir ce qui a amené à cette découverte. Une question à laquelle Akutami pourrait bien répondre prochainement, du moins on l’espère.

