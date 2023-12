My Hero Academia : La fenêtre de sortie de l’anime vient de fuiter

Noël est arrivé en avance pour les fans de My Hero Academia : la saison 7 de l’anime donne enfin de ses nouvelle. Jusqu’à la fenêtre de sortie qui s’est clairement précisée.

Les débats ont fait rage chez les fans de My Hero Academia sur la saison 7 de l’anime, suite à l’immense succès de la sixième saison. Alors que la société des super-héros s’effondre vers la fin de l’arc adaptée en animation, le sort réservé à Deku et ses amis n’était pas tout à fait dévoilé.

L’attente va bientôt toucher à sa fin : car la saison 7 ne tardera plus à débarquer, selon des fuites inattendues sur Twitter. On vous explique tout.

La fenêtre de sortie de la saison 7 de My Hero Academia révélée

La saison 7 de My Hero Academia devrait débuter en avril 2024.

Le 6 décembre 2023, @DabisPoleDance, un compte bien connu, fan de My Hero Academia et réputé pour divulguer des spoilers, a révélé sur Twitter que la saison 7 de My Hero Academia lancerait sa diffusion en avril 2024.

Cette nouvelle n’a pas encore été officiellement confirmée. Mais les fans théorisent déjà sur une annonce qui pourrait faire surface à la Jump Festa 2024, prévue dans un peu plus d’une semaine, les 16 et 17 décembre 2023.

Cette nouvelle signifie que la saison 7 de My Hero Academia rejoindra les nombreuses séries populaires que nous attendons l’année prochaine. Ce qui inclut la saison 5 de Kingdom, la partie 3 de Bleach: Thousand Year Blood War, mais aussi Blue Lock.

Que se passera-t-il dans la saison 7 de My Hero Academia ?

“NOUVEAU visuel pour la saison 7 de My Hero Academia !!! LA DATE DE DIFFUSION A ÉTÉ FIXÉE POUR LE PRINTEMPS 2024 !!!“

La saison 7 devrait reprendre exactement là où la saison 6 s’est terminée. Basée sur les événements du manga, le meilleur héros de l’Amérique, Star and Stripe, arrivera pour aider Deku dans son combat contre All For One. Mais les choses vont empirer pour Deku.

L’arc Star and Stripe sera suivi par l’arc du Traître de Yuei,. alors que Deku découvre que quelqu’un transmet des informations à son plus grand ennemi.

My Hero Academia et la Jump Festa 2024

D’autres nouvelles sur My Hero Academia devraient arriver lors de la Jump Festa 2024.

“Nouveau visuel MHA sorti pour la Jump Festa 2024 !! Avec les versions hivernales de Hawks, Rody, Deku, Shoto et Shinsou.“

En novembre 2023, My Hero Academia a publié des visuels clés pour célébrer la participation de la série à la Jump Festa 2024. Mieux : l’anime y aura la vedette, aux côtés d’autres séries populaires telles que One Piece, Spy x Family et Chainsaw Man.

Cela a conduit les fans à croire que nous recevrions des nouvelles significatives. À ce stade, nous ne savons pas encore de quoi il sera réellement question.

Cependant, les théories en ligne suggèrent que la publication pourrait inclure des détails potentiels de l’intrigue, des visuels clés et la confirmation de la fenêtre de sortie de My Hero Academia.