Kaiju No. 8 Épisode 3 : Date de sortie, premières images et spoilers

Kafka et Reno vont devoir faire leurs preuves pour intégrer les Forces de Défense : date et heure de sortie, premières images et spoilers, on vous dit tout ce qu’on sait sur l’épisode 3 de Kaiju No. 8.

Kaiju No. 8 a fait des débuts retentissants sur Crunchyroll, et promet encore de belles scènes d’action – et de comédie. L’adaptation du manga de Naoya Matsumoto par le studio Production I.G. plonge ses spectateurs dans un Japon harcelé par les bêtes étranges : face à l’apparition régulière des monstres, les humains se sont organisés pour défendre populations et biens, grâce aux Forces de Défense.

Kafka avait juré à son amie Mina Ashiro d’intégrer ce corps d’élite, mais le protagoniste a essuyé échec sur échec au concours d’entrée, avant de se résigner à travailler comme nettoyeur, s’occupant des carcasses après le passage des combattants. Jusqu’à ce qu’il avale une bestiole mystérieuse et se retrouve transformé… en kaiju ! Doté d’une nouvelle force immense, le héros décide de suivre le jeune Reno Ichikawa dans une ultime tentative de rejoindre les Forces de Défense.

L’épisode 3 nous dévoilera la dernière partie du concours, qui promet une épreuve inédite : date et heure de sortie, premières images et spoilers, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur la suite de Kaiju No. 8.

L’épisode 3 de Kaiju No. 8 sera disponible le 27 avril 2024 sur Crunchyroll. Il pourra d’abord être regardé en direct à 16h, puis à partir de 17h30 en version sous-titrée pour ceux qui auraient manqué le premier créneau. Enfin, la VF sera diffusée à partir de 18h le même jour.

Premières images et spoilers de l’épisode 3 de kaiju No. 8

L’épisode 3 se concentrera sur la dernière épreuve de l’examen d’entrée des Forces de Défense. Pour cette fois, le concours sera supervisé par le commandant adjoint Hoshina, qui a eu envie d’innover : cette année, les candidats devront affronter de vrais kaijus !

Le site officiel de l’anime présente l’épisode 3 avec ce résumé : “Devenu le “Kaiju n°8”, Kafka, avec l’aide de Reno, parvient à dissimuler sa véritable identité et se lance dans la deuxième épreuve de sélection des membres des Forces de Défense. Bien qu’il se soit montré orgueilleux face à Kikoru Shinomiya, une jeune fille hautaine rencontrée sur le site, il ne parvient pas à suivre les autres lors de l’épreuve physique, obtenant des résultats désastreux. Kafka est déterminé à se rattraper lors de l’examen final, mais il s’avère que celui-ci consiste étonnamment à « combattre un monstre » !“

Mais parce que le but n’est pas de se débarrasser des recrues, les examinateurs leur prêteront des combinaisons spéciales, permettant de décupler leur force ou de les protéger. Malheureusement, le potentiel de combat de Kafka sera évalué à 0% par sa tenue. Le héros de Kaiju No. 8 va donc devoir lutter de toutes forces pour faire ses preuves.