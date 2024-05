Kaiju No. 8 Épisode 4 : Date de sortie, premières images et spoilers

Ça y est, Kafka va devoir faire ses preuves pour intégrer les Forces de Défense ! Date et heure de sortie, premières images et spoilers : on vous dit tout ce qu’on sait sur l’épisode 4 de Kaiju No. 8.

Il aura essayé de nombreuses fois, toujours sans succès : le héros de Kaiju No. 8 n’a jamais été à la hauteur des Forces de Défense et a toujours raté le concours d’admission. Prompt à baisser les bras, Kafka a cependant été reboosté par son nouveau camarade Reno Ichikawa. Mieux : il peut désormais s’appuyer sur la force improbable mais surpuissante de sa forme kaiju, récoltée après avoir avalé sans le vouloir une créature mystérieuse.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Malheureusement, le héros est du genre à refuser la triche, et n’a pas voulu déployer tout son potentiel. Avec des résultats très médiocres dans l’épreuve physique de l’examen, il va devoir se rattraper dans la toute dernière épreuve. Mais il y a un problème : cette année, les candidats doivent affronter de vrais kaijus, et Kafka est blessé. Pourra-t-il aller jusqu’au bout ?

Date et heure de sortie, premières images et spoilers : on vous dit tout ce qu’on sait sur l’épisode 4 de Kaiju No. 8.

L’épisode 4 de Kaiju No. 8 sera disponible le 4 mai 2024 sur Crunchyroll. Il pourra d’abord être regardé en direct à 16h, puis à partir de 16h30 en version sous-titrée pour ceux qui auraient manqué le premier créneau. Enfin, la VF sera diffusée à partir de 17h le même jour.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Premières images et spoilers de l’épisode 4 de Kaiju No. 8 : à quoi faut-il s’attendre ?

Dans l’épisode 4 de Kaiju No. 8, Kafka va se retrouver confronté à une créature hors du commun, et pourtant étrangement familière : un nouveau kaiju humanoïde, comme lui, va mettre en péril l’examen et ses candidats.

Le site officiel de l’anime présente le prochain épisode avec ce résumé : “Dès le début de l’examen, Kafka, submergé par la différence de niveau, parvient à se relever avec l’aide de Reno. Cependant, en raison de l’intervention de Kikoru, l’épreuve finale se conclut en un clin d’œil. Les candidats sont tout simplement écrasés par l’incroyable puissance de Kikoru. Dans ce contexte, un monstre mystérieux apparaît soudain dans l’enceinte de l’examen. Face à cet événement imprévu, la confusion s’installe.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En effet, l’épisode 4 introduira l’un des antagonistes phare de l’anime : un kaiju humanoïde bien plus redoutable que le honju et ses yojus utilisés pour l’épreuve d’admission des Forces de Défense. Capable de ramener à la vie les monstres déjà tués ou encore d’envoyer des projectiles à une vitesse hallucinante, il blessera Kikoru, restée sur place pour faire gagner du temps aux autres recrues et leur permettre de se mettre à l’abri.

La jeune fille ne sera malheureusement pas en mesure de lui tenir tête. Kafka décidera donc de venir la sauver, quitte à lui révéler son secret : il est bien le Kaiju No. 8.

L’article continue après la publicité