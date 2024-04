Jujutsu Kaisen Chapitre 257 : date de sortie et spoilers potentiels

Le manga Jujutsu Kaisen a enfin confirmé l’éveil de Yuji Itadori : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 257 de Jujutsu Kaisen.

La bataille ultime de Jujutsu Kaisen arrive à son terme, alors que presque tous les participants se retrouvent à terre. Le roi des fléaux s’est montré sans pitié jusque-là, s’amusant à découper chacun de ses adversaires… mais le dernier chapitre se concluait sur l’annonce de l’éveil de Yuji, laissant entrevoir un nouveau rebondissement.

En effet, après un énième Rayon Noir particulièrement puissant contre Sukuna, la narration affirmait que Yuji s’était “éveillé“. On assistait également au retour de Maki et Choso sur le champ de bataille, ou encore à la survie de Larue qui en profitait pour ravir le cœur du roi des fléaux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une pause a frappé la publication de Jujutsu Kaisen, mais le manga s’apprête à revenir : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 257.

Le chapitre 257 de Jujutsu Kaisen sera publié sur Manga Plus le 21 avril 2024. Il sera disponible gratuitement (pendant trois semaines) à partir de 17h.

Spoilers potentiels du chapitre 257 de Jujutsu Kaisen

MANGA Plus

Le chapitre 256 annonçait l’éveil de Yuji, il faut donc s’attendre à en découvrir davantage dans le 257. L’événement sera-t-il suffisant pour enfin vaincre Ryomen Sukuna et libérer Megumi de son emprise ? Tout repose désormais sur les épaules du jeune héros, alors que le reste des exorcistes s’est sacrifié pour lui permettre de tenir.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais il est également possible que le récit change de point de vue et se concentre sur un autre duel, celui qui oppose Hakari à Uraume. La défaite de l’exorciste face au maître des fléaux sonnerait le glas de la population japonaise, car l’allié de Sukuna pourrait alors rejoindre le no man’s land et rendre impossible toute victoire de nos héros.

Les spoilers sont généralement disponibles quelques jours avant la publication officielle du chapitre. Nous mettrons cet espace à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles concernant le chapitre 257 de Jujutsu Kaisen.

L’article continue après la publicité