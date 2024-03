Jujutsu Kaisen Chapitre 255 : date de sortie et spoilers potentiels

Le chapitre 255 de Jujutsu Kaisen mettra probablement en scène Miguel alors qu’il affronte Sukuna : date et heure de sortie, spoilers potentiels, voici tout ce que vous devez savoir.

La bataille finale fait rage dans Jujutsu Kaisen, et le manga de Gege Akutami a clairement abordé sa dernière ligne droite : Sukuna est en roue libre et personne ne semble réussir à se débarrasser de lui, les exorcistes tombant les uns après les autres dans le no man’s land.

Le chapitre 254 mettait en vedette Atsuya Kusakabe alors qu’il se dressait, seul, contre le roi des fléaux. Mais l’exorciste de classe 1, considéré comme l’un des meilleurs par la plupart de ses collègues – dont Gojo -, n’a pas su tenir bon. Et alors que Sukuna s’apprêtait à l’achever tout en se débarrassant de Ui Ui, Miguel est venu jouer les sauveurs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais l’exorciste africain sera-t-il un allié ? Et si oui, réussira-t-il à affaiblir le roi des fléaux ? Date et heure de sortie, spoilers potentiels : on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 255 de Jujutsu Kaisen.

Le chapitre 255 de Jujutsu Kaisen sortira le 31 mars 2024. Il sera disponible gratuitement (pour trois semaines) sur Manga Plus à partir de 16h.

Spoilers potentiels et théories sur l’intrigue du chapitre 255 de Jujutsu Kaisen

Le chapitre 255 de Jujutsu Kaisen devrait mettre en scène la bataille entre Miguel et Sukuna, après le sauvetage de Ui Ui.

Crunchyroll

L’arrivée de l’exorciste étranger est une grande nouveauté : car le personnage, au départ inventé dans les premiers jets de l’histoire de Gege Akutami, avait finalement été abandonné pour le manga sorti dans le magazine Jump. Il avait alors fallu attendre le film Jujutsu Kaisen 0 pour le (re)découvrir. Son “retour” dans le chapitre 255 marque donc sa première véritable apparition dans l’histoire principale.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

On sait qu’il est suffisamment fort pour que Gojo lui confie son élève Yuta. De plus, son utilisation des Cordes Noires, un objet maudit comparable à un classe S, lui permet de tenir tête à de nombreux adversaires en gardant ses distances. L’arme a été détruite face à Gojo, mais l’exorciste sait comment la fabriquer : aura-t-il réussi à la refaire, ou va-t-il dévoiler un nouvel accessoire ? Dans tous les cas, le combat à venir s’annonce donc palpitant.

Les spoilers tombent généralement quelques jours avant les sorties officielles : nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations auront été partagées sur le chapitre 255 de Jujutsu Kaisen.

L’article continue après la publicité