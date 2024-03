Jujutsu Kaisen : le lien entre Miguel et Yuta se précise

Le guide officiel de Jujutsu Kaisen répond aux questions brûlantes des fans concernant la connexion entre Miguel et Yuta.

Miguel et Yuta Okkotsu ont tous deux été introduits dans le film d’animation Jujutsu Kaisen 0. Yuta était le protagoniste dans le préquel, tandis que Miguel avait le rôle d’antagoniste secondaire. Cependant, tous deux ont volé la vedette pour différentes raisons. De son côté, Yuta a réalisé son plein potentiel et a vaincu Suguru Geto, alors que de l’autre, Miguel a marqué les esprits en parvenant à sortir vivant de son affrontement avec le fameux Satoru Gojo.

Dans Jujutsu Kaisen, il est révélé que Yuta est en Afrique, s’entraînant avec Miguel. Une révélation pour le moins surprenante, puisque les deux appartenaient à des factions ennemies. Cependant, le guide officiel du manga a fourni quelques explications sur la manière dont le maître des fléaux est devenu le mentor de Yuta.

Dans le guide officiel, le créateur de Jujutsu Kaisen Gege Akutami répond à la question d’un fan qui s’interrogeait sur la connexion entre Miguel et Yuta. Les deux personnages étaient notamment présents sur la couverture du chapitre 33 du manga. C’est pourquoi le fan a demandé si Miguel avait été capturé par l’École d’Exorcisme de Tokyo après son combat contre Gojo.

Akutami révèle alors que Miguel n’a pas été capturé par l’École d’Exorcisme. Au lieu de cela, c’est Gojo qui l’a trouvé après le combat et l’a forcé à entraîner Yuta. C’est ainsi que Miguel s’est retrouvé à prendre en charge la formation de Yuta et qu’il a l’emmené avec lui dans son pays natal en Afrique.

“Informations sur Miguel provenant du guide officiel JJK :

Q] Nous avons vu Miguel avec Yuta sur la couverture du chapitre 33, avait-il été capturé par l’école d’exorcisme ?

Gege : Gojo l’a trouvé et l’a forcé à accueillir Yuta (pour l’entraîner)

Q] Des nouvelles informations sur Miguel ?

Gege : Il est FORT”

Cette information clarifie un peu plus la connexion entre Miguel et Yuta. Le mangaka confirme également que Gojo a reconnu la puissance de Miguel, car dans le cas contraire, l’exorciste de classe S ne lui aurait jamais fait confiance pour entraîner Yuta. Cela se confirme également par la seconde réponse d’Akutami, qui a simplement révélé que le maître des fléaux était fort, sans plus d’explications à ce sujet.

Bien que les lecteurs n’aient pas plus de contexte sur Miguel et son passé, la seule chose certaine est qu’il s’agit d’un puissant individu, en témoigne la confiance que lui porte Gojo et le mangaka. Une puissance qui n’est cependant pas forcément reconnue par l’ensemble de la communauté.

Miguel combattra Sukuna dans le chapitre 255 de Jujutsu Kaisen, qui sera disponible sur MANGA Plus à partir du 31 mars 2024.