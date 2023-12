Jujutsu Kaisen : Les excuses d’un animateur de 16 ans sur la scène d’Aoi Todo

L’équipe de Jujutsu Kaisen a accueilli dans ses rangs un animateur de 16 ans pour l’épisode 21 de la saison 2. Et le jeune homme a tenu à présenter ses plus plates excuses pour une petite erreur qui se serait glissée au pire endroit.

L’épisode 21 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen conclut l’ultime combat entre Yuji et Mahito. Cependant, la victoire de Yuji n’aurait jamais été possible sans le soutien d’Aoi Todo. Notre héros peinait en effet à résister au désespoir après les nombreux traumatismes subis les uns après les autres : l’annihilation de l’arrondissement de Shibuya, les morts enchaînées de son mentor Nanami et son amie Nobara…

C’est quand il s’apprête à baisser les bras pour de bon que la cavalerie arrive – pile à temps. Les secours apparaissent en la personne d’Aoi Todo, et le personnage remet clairement du rythme dans la saison 2. Le puissant exorciste sauve non seulement Yuji, mais il tient tête à Mahito et offre aux spectateurs des scènes de combat aussi rafraîchissantes que virevoltantes.

Et le personnage continue sur sa lancée même lorsqu’il perd sa main, s’en débarrassant lui-même pour survivre à la technique innée de Mahito. Car Aoi Todo n’a pas le temps de s’apitoyer sur son sort : il faut toujours éliminer le fléau et soutenir son “brother” Yuji jusqu’au bout. Et alors qu’une de ses scènes les plus emblématiques est dépeinte dans l’épisode, un animateur de 16 ans a tenu à présenter ses excuses pour une erreur qui s’y serait glissée.

Les excuses officielles d’un animateur de seulement 16 ans dans la saison 2 de Jujutsu Kaisen

La scène où Aoi trompe Mahito, lui faisant croire qu’il peut encore utiliser sa technique innée malgré son amputation et son autre main abîmée, n’est pas seulement iconique. C’est aussi sa dernière action en tant qu’exorciste dans Jujutsu Kaisen. Une lourde responsabilité, qui a été confiée à un animateur de 16 ans, Graham. Et le jeune employé a tenu à présenter ses excuses pour une erreur qu’il aurait commise.

Sur Twitter/X, le jeune animateur de Jujutsu Kaisen parle en effet d’une faute dans la scène : “Désolé pour les erreurs de dessin hâtives,” pour ensuite ajouter : “J’ai dessiné le collier et Mahito sous le mauvais angle par erreur, vraiment désolé. Merci à l’équipe pour sa patience avec moi.”

Le tweet est devenu viral, prenant tout le monde au dépourvu, les internautes exprimant leur soutien pour cette étoile montante de l’animation. Un utilisateur Twitter a ainsi commenté : “Tu es talentueux !!! Ce n’est pas un jeu d’enfant.” Un autre a également exprimé son soutien : “Tu as fait un travail incroyable, bro, ne les laisse pas te décourager. Tu es un animateur unique en son genre. Ils devraient te louer pour tes talents.”

“Tu as vraiment juste 16 ans ?! Tu nous as fourni cette animation spectaculaire comme si tu étais dans l’industrie depuis de nombreuses années ! Quel talent ! Merci beaucoup pour ton travail acharné !“

Le passage d’Aoi Todo n’aura pas laissé les fans indifférents, d’autant plus qu’il s’agissait probablement de sa dernière apparition en tant qu’exorciste dans Jujutsu Kaisen.