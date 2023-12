Jujutsu Kaisen : Gege Akutami s’excuse pour Nobara

Nobara Kugisaki est l’un des personnages les plus populaires de Jujutsu Kaisen, mais Gege Akutami a dû s’excuser pour son design. Voici tout ce que vous devez savoir.

La saison 2 de Jujutsu Kaisen inflige un coup dur aux fans avec la défaite brutale de Nobara face à Mahito. La série laisse entrevoir un faible espoir pour sa survie, mais rien n’est encore confirmé. Après si longtemps, la fandom commence à croire qu’elle pourrait ne jamais revenir.

Cependant, sa mort est difficile à accepter. Nobara est la seule fille parmi les étudiants de première année, et sa dynamique avec Yuji est le seul rayon de soleil au milieu du monde sombre et brutal de Jujutsu Kaisen. Ainsi, Mahito, par sa nature sadique, est déterminé à briser l’esprit de Yuji en tuant ceux qui lui sont chers !

En effet, après avoir réalisé que Nobara pourrait le menacer, Mahito égratigne son visage, qui est rapidement détruit par sa technique. Nous n’avons pas revu Nobara depuis. Cependant, avec la popularité de Nobara qui explose, des excuses d’Akutami concernant le design de son personnage refont surface.

Pourquoi Gege Akutami s’est excusé pour le design du personnage de Nobara

Un utilisateur Instagram a partagé : « Akutami s’est officiellement excusé auprès de l’auteur de Go! Hiromi! Go, Mikoto Asou, pour les similitudes entre Nobara et Hiromi et leur motivation commune de déménager à Tokyo. Akutami a admis qu’il adorait lire le manga de Mikoto au primaire et qu’il s’était accidentellement inspiré de Hiromi en créant Nobara. Il souhaite pourvoir un jour s’excuser personnellement auprès de Mikoto Asou ».

L’information provient du guide officiel des personnages de Jujutsu Kaisen. Gege Akutami s’inspire de ses mangas favoris et leur rend hommage de manière subtile. Le manga Go! Hiromi! Go! a été publié de 1999 à 2000. Il se concentre sur Hiromi Hashiba, qui prévoit de commencer une nouvelle vie après son entrée à l’université T.

Nobara Kugisaki vient d’un petit village bourré de préjugés envers les étrangers. Saori, une jeune fille de Tokyo, a été chassée par les villageois. Nobara semblait l’admirer et aimait passer du temps avec elle. C’est pourquoi elle détestait le village qui avait chassé Saori car elle était différente. Enfin, si elle a quitté son village et est venue à Tokyo, c’est pour commencer une nouvelle vie et de retrouver Saori.

Pour ne rien manquer de l’actualité de Jujutsu Kaisen, n’hésitez pas à suivre la rubrique Anime de notre site.