Les fans de Dragon Ball saluent la dernière contribution de Toriyama

Les fans de Dragon Ball ont tenu à remercier Akira Toriyama pour sa dernière contribution au manga Dragon Ball Super, suite au récent décès du mangaka.

Il a récemment été révélé qu’une scène particulière du chapitre 103 du manga Dragon Ball Super (DBS) a été corrigée par Akira Toriyama en personne avant sa mort. Une scène qui est lourde de sens, puisqu’il s’agit de la dernière case du dernier chapitre du manga avant sa pause. Face à la dimension émotionnelle de cette annonce, les fans ont voulu rendre un ultime hommage au célèbre mangaka, le remerciant une dernière fois pour sa contribution.

Dans les brouillons du chapitre 103 de DBS par Toyotarō, l’auteur et illustrateur de DBS, la scène finale du chapitre montrait Goku, Gohan, Pan et Piccolo s’envolant, laissant Janet derrière eux. Mais Akira Toriyama a corrigé la scène, avec Piccolo se retournant pour saluer Janet de la main. Sa note de correction demandait à “Piccolo de dire au revoir à l’enseignante de maternelle”.

La case avec Piccolo faisant un signe de la main est la dernière case du chapitre, ce qui donne presque l’impression que Piccolo fait ses adieux aux lecteurs. Une fin de chapitre qui est d’autant plus douloureuse pour les fans car elle coïncide avec la disparition du créateur de Dragon Ball, qui signe là sa dernière contribution au manga, faisant alors office de cadeau d’adieu pour certains.

“Dans le brouillon de Toyotarō pour la dernière page du chap.103 de DBS, le gang s’envole, dos au lecteur. La correction finale de Toriyama était de dire ‘Piccolo doit dire au revoir à l’institutrice de maternelle’ (ce qui donne donc l’impression qu’il nous fait ses adieux)”

Mais il y a également un autre détail déchirant que les fans de Dragon Ball ont rappelé, à savoir que Piccolo était le personnage préféré de Toriyama. En faisant faire un signe d’adieu à son personnage favori, c’est comme si le mangaka lui-même disait au revoir à ses fans.

Ce sont toutes ces raisons qui ont suscité l’émotion des fans de la franchise. Touchés par la dernière contribution de Toriyama au manga, les internautes ont ainsi exprimé leur gratitude sur les réseaux sociaux, et notamment sur Reddit.

“Triste parce que Piccolo était aussi son personnage préféré. Un dernier adieu”, a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre déclarait : “Et cela devient encore plus triste quand on considère le fait que Piccolo était le personnage préféré de Toriyama”. “Me voici en train de pleurer à nouveau, merci encore, Toriyama sensei“, confiait un autre fan.

La réaction à cette nouvelle montre clairement l’impact de la dernière contribution de Toriyama au manga, mais aussi et surtout de place qu’occupe le mangaka dans le cœur du public. Et pour en apprendre plus sur la franchise, vous pouvez également découvrir le premier teaser annonçant le nouveau parc d’attractions Dragon Ball.