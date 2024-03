Le nouveau parc d’attractions Dragon Ball annoncé avec un premier teaser

La franchise Dragon Ball continue de se développer à l’international, puisque les fans viennent d’apprendre que l’univers imaginé par le défunt Akira Toriyama va avoir droit à son propre parc à thèmes.

Figurant dans la liste des shonens les plus populaires encore aujourd’hui, et ce 40 ans après ses débuts, Dragon Ball est devenu un véritable classique chez les fans de mangas et d’animes. L’univers imaginé par le célèbre Akira Toriyama a bercé toute une génération, ayant ainsi ouvert la voie à de nombreux autres mangakas par la suite.

C’est pourquoi les fans du monde entier ont été plus qu’attristés par la mort de Toriyama survenue il y a quelques semaines, le mangaka étant décédé à l’âge de 68 ans à la suite d’un hématome sous-dural aigu. Le public avait depuis pu découvrir le dernier message émouvant du créateur de Goku et des autres Z Fighters, l’auteur nippon ayant remercié toutes les personnes qui l’ont soutenu lui et son travail tout au long de ces décennies.

Et si la franchise a récemment refait parler d’elle, c’est parce qu’elle s’apprête à s’étendre d’une manière pour le moins inattendue. En effet, les fans de Dragon Ball viennent d’apprendre que l’œuvre allait prochainement avoir droit à son propre parc d’attractions.

Un parc à thèmes Dragon Ball annoncé : une première mondiale

C’est sur le site officiel de la franchise que l’on peut en apprendre davantage sur ce nouveau parc d’attractions, qui n’est autre que le seul parc à thèmes Dragon Ball au monde. Un projet annoncé par la Qiddiya Investment Company et qui sera basé en Arabie Saoudite, dans le cadre de son vaste projet baptisé “Qiddiya”.

S’étendant sur plus de 500 000 m², le parc d’attractions Dragon Ball a donc pour ambition de rendre hommage à l’intégralité de la licence, allant des débuts de Dragon Ball jusqu’à sa dernière suite en date, à savoir Dragon Ball Super. Un projet qui s’est donc dévoilé aujourd’hui, et dont on peut avoir un premier aperçu grâce à une vidéo de présentation.

Voici un aperçu de ce que l’on pourra retrouver dans ce parc à thèmes Dragon Ball :

7 zones différentes reprenant divers lieux emblématiques de l’univers, comme la Kame House, la Capsule Corporation ou encore la Planète Beerus

Plus de 30 attractions, dont 5 manèges “ultramodernes”

un Shenron grandeur nature de 70 mètres de haut, avec des montages russes présentes à l’intérieur du fameux dragon magique

Les fans peuvent avoir dès à présent différents aperçus des lieux cultes de l’univers Dragon Ball qui seront reproduits dans le prochain parc d’attractions grâce à des concepts art. Cela nous permet donc de voir débarquer dans le monde réel la fameuse arène du Tenkaichi Budokai, mais également la base de l’Armée du Ruban Rouge, sans oublier la Tour Karin.

Bird Studio/Shueisha, Toei Animation

