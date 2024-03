30 000 fans de Dragon Ball réunis pour un hommage géant à Akira Toriyama

Des hommages affluent du monde entier pour Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, décédé début mars. Et l’un des plus remarquables vient d’Argentine, où des milliers de fans se sont rassemblés pour célébrer l’œuvre iconique.

L’influence et l’héritage de Dragon Ball sont difficiles à quantifier. L’anime original et sa suite, Dragon Ball Z, ont initié des millions de personnes au médium, et n’ont pas cessé de fasciner les spectateurs. Les enfants d’autrefois sont devenus adultes, et n’auront pas manqué de faire découvrir aux plus jeunes l’œuvre iconique d’Akira Toriyama.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La mort de l’auteur à l’âge de 68 ans a endeuillé la communauté de fans d’anime. Et très vite, les hommages ont commencé à affluer. Spectateurs, lecteurs et autres auteurs pleurent celui qui aura consolidé et affirmé les bases du genre shonen, et dont les héros auront fait le tour de la planète.

Et justement, c’est de l’autre côté de la Terre que l’hommage le plus retentissant a été créé pour Akira Toriyama : très loin du Japon, en Argentine, une foule de plusieurs milliers de fans s’est rassemblée en l’honneur du mangaka.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

30 000 fans argentins réalisent ensemble un dernier Genki Dama pour Akira Toriyama

Sur les réseaux sociaux et notamment X/Twitter, des images d’un impressionnant rassemblement d’environ 30 000 personnes ont circulé : on y découvre des fans de Dragon Ball en train de réaliser ensemble un dernier Genki Dama en mémoire d’Akira Toriyama.

“Plus de 30 000 fans de Dragon Ball se rassemblent à l’Obélisque à Buenos Aires, en Argentine, pour réaliser un genkidama et envoyer leur ki vers le ciel en l’honneur d’Akira Toriyama.“

“Des milliers de personnes se rassemblent à l’Obélisque en Argentine pour rendre hommage à AKIRA TORIYAMA.”

Des personnes de tout âge sont présentes pour lever les mains vers le ciel, rappelant les personnages de Dragon Ball Z alors qu’ils transmettent leur énergie à Goku. Le nom “Akira” est scandé par la foule, le mangaka étant évidemment la cible de la réunion.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’annonce du décès d’Akira Toriyama est tombée le 8 mars, soit une semaine après la date officielle de sa mort le 1er mars. Parmi les nombreux hommages, on peut également citer celui des auteurs de One Piece et Naruto, Eiichiro Oda et Masashi Kishimoto.