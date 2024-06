Les fans de Demon Slayer ont remarqué ce running gag entre Tanjiro et les Piliers

Dans la saison 4 de Demon Slayer, on peut voir Tanjiro interagir avec les différents Piliers, et les fans ont justement remarqué un schéma répétitif assez comique chez le héros de l’histoire.

La saison 4 de Demon Slayer marque le début d’un nouvel arc, intitulé l’Entraînement des Piliers et qui, comme son nom l’indique, est une session de formation spéciale dirigée par (presque) tous les Piliers, et ce afin d’améliorer les capacités de l’ensemble de l’Armée des pourfendeurs de démons.

Une aubaine pour notre héros Tanjiro Kamado, qui voit cela comme une opportunité de gagner en puissance et en expérience auprès de combattants aguerris. Et justement, certains fans observateurs ont remarqué que jusqu’à présent, il y a un schéma répétitif dans les interactions entre Tanjiro et les Piliers, donnant ainsi lieu à un running gag assez amusant.

Un internaute a notamment mis cela en lumière en partageant une vidéo sur X/Twitter dressant la comparaison avec d’un côté, l’échange entre Tanjiro et Giyu Tomioka, le Pilier de l’Eau, et de l’autre, celui entre Tanjiro et Muichiro Tokito, le Pilier de la Brume. En effet, Tanjiro invite les deux à participer à une épreuve pour le moins insolite, le tout avec des scènes très similaires, en particulier au niveau de l’expression du protagoniste.

“Tanjiro pourquoi tu continues à faire ça”

Comme nous le disions juste avant, on peut donc remarquer des similitudes dans l’approche de Tanjiro avec les Piliers. Car après avoir défié Giyu dans un concours de mangeurs de nouilles, c’est Muichiro qui a été convié à une compétition de lancer d’avions en papier. Une similitude qui se traduit également au niveau de l’animation, le studio ufotable ayant conservé les mêmes expressions faciales pour Tanjiro dans ces moments-là.

Un autre internaute tente alors d’expliquer cela en déclarant que “Tanjiro est amour”, tandis que d’autres le qualifient de “rayon de soleil”, ou encore “d’ange”.

En tout cas une chose est sûre, de nombreux fans sont conquis par cet aspect de la personnalité de Tanjiro qui, comme beaucoup d’autres héros de shonens, refuse de laisser son optimisme s’estomper. Une qualité qui est plus qu’utile en tant de crise, et qui apparaît comme une grande aide pour cet arc, tant du côté des Piliers que du reste des Pourfendeurs de démons, en témoigne ce message d’un internaute qui déclare : “Tanjiro est comme un frère pour les Piliers qui ont le plus besoin de lui”.

Maintenant que les fans ont pris conscience de cela, ils ont hâte de voir si ce running gag continuera avec les autres Piliers, le prochain sur la liste étant alors Mitsuri Kanroji, le Pilier de l’Amour que Tanjiro a rejoint à la fin de l’épisode 4 de la saison 4 de Demon Slayer. Un petit répit qui n’est pas de refus pour nos héros, surtout quand on sait ce qui les attend dans la suite avec l’arc de la Forteresse Dimensionnelle Infinie.

Et pour en apprendre davantage sur Demon Slayer, voici la date de sortie et les spoilers de l’épisode 5 de la saison 4, ou encore qui est le personnage “le plus sous-coté” selon les fans.

