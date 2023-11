Naruto en live-action : Découvrez la scénariste du film

Presque dix ans après son annonce initiale, l’adaptation en prise de vue réelle de Naruto est enfin en route. Mieux : elle a officiellement une scénariste.

Suite au succès de One Piece sur Netflix, les adaptations en live-action d’animes et de mangas sont annoncées un peu partout (plus précisément, sur HBO, Amazon Prime Video et Netflix).

Et c’est maintenant au tour de Naruto d’entrer dans le dojo de développement. L’adaptation à venir en prise de vue réelle de Lionsgate nous emmènera à Konoha comme jamais auparavant. Ce qui pose tout de même la question épineuse : qui va écrire tout ça ?

La nouvelle scénariste de Naruto

Tasha Huo, qui a récemment écrit le scénario de la série Tomb Raider de Netflix, a été officiellement révélée comme la scénariste de Naruto.

“Un film Naruto en live-action est en développement chez Lionsgate, avec la scénariste Tasha Huo“

En août 2023, des rumeurs circulaient selon lesquelles Tasha Huo serait la scénariste officielle après qu’elle ait produit une ébauche. Une annonce récente a maintenant confirmé que Huo assumera bien le rôle d’écriture.

Qui est Tasha Huo ?

“Moi (et 9 autres scénaristes incroyables) sommes dans le coup ! Parce que nous avons fait des choses ! Félicitations à tous les auteurs géniaux présents sur cette liste ! Attention, 2024 !“

Nommée parmi les 10 scénaristes à surveiller en 2023 par Variety, Tasha Huo a d’abord été propulsée sous les projecteurs en tant que scénariste du film à venir en 2024, Red Sonja.

Dans son interview avec Variety, elle déclare vivre le rêve d’un fan devenu réalité en adaptant des séries qu’elle aime sincèrement : “Adapter des personnages emblématiques ou des propriétés intellectuelles rend l’écriture plus facile, car la passion pour l’écriture est déjà là. Je suis tellement inspirée par ces personnages que c’est excitant de prendre une partie de leur voyage et d’essayer de raconter cette histoire amusante d’une manière qui me plairait en tant que fan.“

L’adaptation en prise de vue réelle de Naruto : que savons-nous d’autre ?

Les récents projets en live-action, y compris The Last of Us de HBO, ont donné de l’élan au monde des adaptations de jeux vidéo et d’animes. Si les séries d’anime japonais n’ont pas attendu pour changer de visage et se faire incarner par des acteurs en chair et en os devant la caméra, ce genre de pratique a droit à un oeil neuf de la part des spectateurs ces derniers temps. Qui aurait cru qu’une adaptation One Piece obtiendrait du succès un jour ?



L’adaptation prévue a été annoncée pour la première fois par Lionsgate en 2015, avec Michael Gracey, le réalisateur de The Greatest Showman, aux commandes. Il n’y a pas eu de confirmation depuis sur son rôle, mais il semble être toujours à bord.

Comment Naruto sera-t-il adapté en live-action ?

Les lecteurs le savent déjà, mais le classique intemporel qu’est Naruto tourne autour des aventures du jeune shinobi Naruto Uzumaki. Un garçon qui, après que l’esprit d’un renard démoniaque soit scellé en lui, se retrouve ostracisé par le reste de son village, qu’il souhaite un jour diriger.

Un voyage initiatique, des compétitions et autres examens, de belles amitiés, mais aussi la guerre et les sournoiseries de certains ennemis : voilà ce qui attend les spectateurs du film en prise de vue réelle.

Se fondant sur le manga à succès de Masashi Kishimoto, la franchise Naruto a engendré plus de 700 épisodes et plusieurs films. On ne sait pas encore où l’histoire commencera ou quel arc sera adapté, mais les médias et réseaux sociaux ont déjà ouvert les paris.

Le film est pour le moment davantage entouré de rumeurs que d’informations confirmées, mais une chose est certaine : le jeune shinobi va bien tracer son chemin jusqu’au live-action.

