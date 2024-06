L’anime DanDaDan s’offre une sortie au cinéma avant sa diffusion en octobre

L’adaptation du manga DanDaDan compte parmi les plus attendues d’automne, mais elle va s’offrir une sortie en avance dans les salles obscures.

Le mot OVNI n’a jamais aussi bien convenu à un manga, et l’adaptation anime de DanDaDan semble clairement emprunter la même voie. L’histoire délirante et pleine de rebondissements inventée et dessinée par Tatsu Yukinobu a reçu un accueil des plus enthousiastes ces dernières années, tandis que les lecteurs du monde entier découvraient deux protagonistes bien barrés dans une histoire mêlant science-fiction et horreur.

Et qui de mieux qu’un studio tout aussi fou pour adapter l’œuvre en anime ? C’est en effet Science Saru qui a été choisi, après avoir offert d’autres créations bien à part telles que le remake Devilman Crybaby ou Scott Pilgrim prend son envol. De quoi hyper toujours plus les fans, qui attendent de pied ferme la sortie des épisodes, annoncés pour octobre 2024. Mais bonne nouvelle : il sera possible de découvrir le début de la série en avance, et sur grand écran.

En effet, les trois premiers épisodes de DanDaDan feront l’objet d’une projection en salle les 7 et 8 septembre 2024 en France, Belgique et au Luxembourg, sous le titre de DAN DA DAN: First Encounter. D’après le communiqué de presse d’ADN, en charge de la production de la version française, les pays d’Afrique francophone auront eux aussi accès à des projections le 7 septembre 2024.

Les spectateurs qui se déplaceront dans les salles obscures pourront également découvrir l’interview exclusive des créateurs du manga et de l’anime : l’auteur Yukinobu Tatsu et l’éditeur Shihei Lin parleront du manga original, quand le réalisateur Fuga Yamashiro et les seiyus Shion Wakayama et Natsuki Hanae pourront s’exprimer sur la série d’animation.

En France, l’anime sera disponible en version sous-titrée sur ADN (qui supervise également la VF), Netflix et Crunchyroll. En attendant de pouvoir découvrir les aventures farfelues de Momo et Okarun, vous pouvez également jeter un œil à notre top 15 des animes de l’été 2024, ou encore consulter la liste des séries qui sortent ce mois-ci.

