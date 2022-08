TFT set 7.5 : Liste des nouveaux champions et synergies

Le set 7.5 de TFT a été révélé. Découvrez tous les nouveaux champions ainsi que les nouvelles synergies à venir.

Les dragons ont fait forte impression avec leur arrivée triomphante dans le Set 7 de TFT. Et si vous n’avez pas encore eu votre dose de surpuissantes créatures, rassurez-vous : les dragons restent au coeur du jeu avec l’arrivée du set 7.5.

En effet, de nouveaux dragons vont faire leur apparition, avec toujours une puissance destructrice considérable. Découvrez sans plus attendre les nouveautés du côté des champions mais aussi des synergies.

Sommaire

Riot Games Miamsy est toujours là au set 7.5… mais c’est un dragon !

Les nouveaux champions

Riot Games

Champions Tier 1

Malphite – 1 Gold

Lagoon

Combattant/Bruiser

Compétence : Malphite s’octroie un bouclier pendant 5 secondes.

Nasus – 1 Gold

Luminécaille/Shimmerscale

Gardien/Guardian

Compétence : Nasus s’infuse de lumière pendant 6 secondes, gagnant des PV max et infligeant des dégâts magiques chaque seconde aux ennemis proches.

Taliyah – 1 Gold

Lagoon

Mage

Compétence : Taliyah projette 3 pierres marines sur sa cible, infligeant des dégâts

Wukong – 1 Gold

Jade

Guerrier/Warrior

Compétence : Wukong abat son bâton sur sa cible, infligeant un pourcentage de son AD en dégâts physiques et étourdissant la cible quelques secondes

Champions Tier 2

Aphelios – 2 Golds

Darkflight

Canonnier/Cannoneer

Compétence : Aphelios utilisa son canon Infernum pour tirer des projectiles en cône en direction de sa cible. Chaque projectile inflige des dégâts au premier ennemi touché. Chaque ennemi ne peut subit les dégâts que d’un projectile. Ensuite, Aphelios utilise son canon Graviton pour étourdir tous les ennemis touchés.

Jax – 2 Golds

Jade

Luminécaille/Shimmerscale

Combattant/Bruiser

Compétence : Jax esquive toutes les attaques pendant 2 secondes puis frappe tous les ennemis proche, infligeant des dégâts magiques et étourdissant les ennemis touchés.

Kai’Sa – 2 Golds

Lagoon

Dragomanciens

Compétence : Kai’Sa tire 4 missiles partagés entre sa cible et jusqu’à deux autres ennemis à sa portée, infligeant des dégâts magiques. Chaque lancement de la compétence tire deux missiles supplémentaires, jusqu’à un maximum de 12. Lorsque le nombre maximum de missiles est atteint, chaque missile inflige 10% de dégâts supplémentaires.

Lux – 2 Golds

Cosmique/Astral

Mage

Compétence : Lux tire une étoile dans la direction de l’ennemi le plus éloigné, infligeant des dégâts magiques au premier ennemi touché, et à tous les ennemis sur la trajectoire.

Rell – 2 Golds

Darklight

Cavalier

Compétence : Rell forme un lien entre elle et son allié disposant du %PV le plus faible, infligeant des dégâts à tous les ennemis dans la trajectoire du lien. Elle confère aussi à son allié et à elle-même un pourcentage de son armure et de sa résistance magique pendant 4 secondes.

Zac – 2 Golds

Lagoon

Gardien/Guardian

Compétence : Zac explose, infligeant un pourcentage de ses PV en dégâts magiques aux ennemis proches et se soignant.

Zyra – 2 Golds

Murmure/Whispers

Ensorceleur/Evoker

Compétence : Zyra invoque des lianes sur la ligne avec le plus d’ennemis, infligeant des dégâts magiques et les étourdissant.

Champions Tier 3

Rakan – 3 Golds

Furiaile/Ragewing

Gardien/Guardian

Mystique/Mystic

Compétence : Rakan bondit sur l’ennemi le plus éloigné à sa portée, désarmant tous les ennemis sur son passage pendant quelques secondes et provocant sa cible. Rakan s’octroie ensuite un bouclier pendant 4 secondes.

Rengar – 3 Golds

Darkflight

Assassin

Compétence : Rengar bondit sur l’ennemi avec le moins d’armure, infligeant des dégâts physiques et gagnant de la vitesse d’attaque pendant 1 seconde.

Séraphine – 3 Golds

Lagoon

Ensorceleur/Evoker

Mystique/Mystic

Compétence : Séraphine chante une sérénade océanique, octroyant un bouclier et un buff de dégâts magiques aux attaques de tous les alliés à 2 cases ou moins pendant 5 secondes.

Zeri – 3 Golds

Lagoon

Canonnier/Cannoneer

Compétence : Zeri tire un jet d’eau électrifié sur l’ennemi le plus proches dans les deux cases autour d’elle, ou sur l’ennemi le plus proche du centre du terrain. Le jet explose au contact, infligeant des dégâts physiques et créant un laser derrière sa cible, infligeant des dégâts magiques à tous les ennemis touchés.

Miamsy/Nomsy – 6 Golds

Prodigy

Dragon

Compétence : Miamsy hurle, propulsant une énorme boule de feu vers sa cible. Le projectile explose à l’impact, infligeant des dégâts aux ennemis proches, et fait apparaitre de nouvelles boules de feu rebondissantes qui infligeant à nouveau une partie des dégâts autour d’elles.

Zippy – 6 Golds

Guilde/Guild

Dragon

Compétence : Zippy s’octroie un bouclier pour 3 secondes et bondit sur la cible avec le %PV le plus élevé, infligeant des dégâts physique et la repoussant légèrement.

Champions Tier 4

Graves – 4 Golds

Tempest

Canonnier/Cannoneer

Compétence : Passif – Les attaques de Graves tirent un cône de 4 balles devant lui, infligeant chacune des dégâts au premier ennemi touché. Actif – Graves dash vers sa cible et lance rapidement 2 attaques, s’octroyant aussi de l’armure et de la résistance magique pendant 4 secondes.

Jayce – 4 Golds

Guilde/Guild

Métamorphe/Shapeshifter

Compétence : Jayce se transforme en sa forme de corps à corps, remplaçant cette compétence par Mercury Judgement. Ensuite, il frappe le sol autour de sa cible, infligeant des dégâts magiques et projetant les ennemis pendant 1,5 seconde dans une large zone.

Mercury Judgement : Jayce bondit dans les airs, gagnant un bouclier renforcé par chaque ennemi proche. Puis, il frappe le sol, infligeant des dégâts dans une large zone.

Nilah – 4 Golds

Lagoon

Assassin

Compétence : Nilah fait claque son fout sur sa cible, dashant à travers elle et infligeant des dégâts physiques. Si ces dégâts touchent un bouclier, elle vole une partie des dégâts infligés. Si sa cible et tuée ou a un bouclier, elle réutilise instantanément cette compétence.

Pantheon – 4 Golds

Murmure/Whispers

Guerrier/Warrior

Compétence : Passif – Pantheon subit moins de dégâts. Actif – Pantheon lève son bouclier, doublant l’efficacité de son passif et infligeant une partie de son AD en dégâts dans une zone devant lui pendant toute la durée. Cette compétence réduit les soins reçus par les ennemis touchés de 50% pendant 3 secondes.

Dragon Tyrant Swain – 7 Golds

Darkflight

Dragon

Compétence : Swain lâche une horde de dragonnets, envoyant 8 dragonnets vers les ennemis proches. Chacun inflige des dégâts magiques à leur cible avant de revenir vers Swain pour le soigner de 9% de ses PV manquants.

Sohm – 7 Golds

Lagoon

Mage

Dragon

Compétence : Sohm projette une vague sur un ennemi non marqué, le marquant et infligeant des dégâts aux ennemis sur la trajectoire. La marque est transferée sur un ennemi proche si l’ennemi marqué meurt. Après avoir lancé cette compétence 3 fois, la prochaine compétence de Sohm invoque un vortex sous chaque cible marquée, infligeant des dégâts magiques à tous les ennemis autour de ses cibles.

Champions Tier 5

Terra – 8 Golds

Monolith

Dragon

Compétence : Terra piétine le sol 3 fois, créant un tremblement autour de lui et infligeant des dégâts physiques en fonction de son armure, sa résistance magique et son AD. À la fin du tremblement de terre, les écailles de Terra sont renforcées pendant 8 secondes, lui conférant un bonus d’armure et de résistance magique.

Les nouvelles synergies (Classes et Origines)

Riot Games

Classes

Monolith

Les Monoliths créent 3 zones d’1 case sur le champ de batailles. Les unités commençant le combat dans l’une de ses cases gagnent 15% de réduction de dégâts.

Champion : Terra

Prodigy

Nomsy gagne une synergie aléatoire à chaque partie. Elle invoque un ancien Dragonnier/Trainer pour l’aider au combat, et ce dernier profite aussi de cette synergie. L’AP du Dragonnier/Trainer est égale à l’AP de Nomsy. Si Nomsy meurt, le Dragonnier/Trainer gagne 100% de vitesse d’attaque.

Champion : Nomsy

Origines

Darkflight

Fait apparaître une case Darkflight. L’unité qui commence le combat sur la case Darkflight est sacrifiée, donnant une copie d’un de ses objets à chaque champion Darkflight ainsi qu’un bonus de PV. Les emblèmes et items non fabricables deviennent corrompus lorsqu’ils sont copiés, se transformant en Darkflight Essence

Paliers 2 : +600 PV 4 : +800 PV 6 : +1000 PV 8 : +1800 PV



Champions : Aphelios, Dragon Tyrant Swain (3), Rell, Rengar

Lagoon

Les unités Lagoon gagnent de l’AP et de la vitesse d’attaque. Une pierre marine apparait sur le champ de bataille et donne des récompenses à mesures que les unités Lagoon lancent des compétences.

Paliers 3 : +15 AP et +15% vitesse d’attaque 6 : +35 AP et +35% vitesse d’attaque 9 : +65 AP et +65% vitesse d’attaque 12 : +200 AP et +200% vitesse d’attaque



Champions : Kai’Sa, Malphite, Nilah, Séraphine, Sohm (3), Taliyah, Zac, Zeri