Les joueurs de Pokémon réclament des changements pour la classification des Pseudo-Légendaires

The Pokémon Company

Les Pseudo-Légendaires sont l’une des catégories de créatures les plus intéressantes dans le monde de Pokémon. Pas aussi puissants que les Pokémon Mythiques ou Légendaires, ils sont néanmoins tout aussi populaires et emblématiques. Les Pseudos ont joué un rôle majeur dans l’anime et les jeux vidéo.

Si vous n’êtes pas familier avec le terme, un Pseudo-Légendaire est un type de classification Pokémon. Les Pseudos doivent répondre aux critères suivants :

Il doit être un Pokémon entièrement évolué issu d’une lignée de trois stades.

Ses statistiques de base doivent totaliser 600.

Il doit avoir une courbe d’expérience lente.

Comme pour toute catégorie dans le monde de Pokémon, de nombreux fans pensent que leur favori devrait rejoindre les rangs des Pseudo-Légendaires ou que la catégorie elle-même doit être modifiée, surtout avec un nouveau jeu à l’horizon.

Cela a été évoqué lors d’une récente discussion entre fans où un joueur de Pokémon a demandé à la communauté quels monstres de poche méritaient de figurer dans la liste des Pseudos.

Il a donné l’exemple de Tranchodon, en notant : “Il a les bonnes statistiques et c’est un type dragon comme beaucoup d’autres. Il a l’air tellement cool et ce n’est pas forcément un Pokémon très commun … mais il n’est pas super rare non plus.” D’autres ont été intrigués par la suggestion, apportant leurs propres idées.

Parmi toutes les suggestions données, les plus populaires étaient Pyrax, Galeking et Libégon, avec Arcanin également mentionné. Un joueur de Pokémon a partagé : “Honnêtement, je croyais vraiment que Galeking était un Pseudo quand j’étais enfant et j’ai été choqué d’apprendre que ce n’était pas le cas.”

Un autre a noté : “Libégon, et mettez le type insecte tant qu’on y est. Comment se fait-il qu’on n’ait toujours pas de Pokémon Insecte/Dragon ?” Libégon est souvent mentionné dans ce genre de débats, en particulier quand il s’agit de fans réclamant une Méga-Évolution pour le Pokémon Mystique.

Alors que les joueurs partageaient leurs Pokémon favoris qu’ils estiment dignes d’être couronnés Pseudos, certains ont donné leur avis sur les Pseudo-Légendaires.

Un joueur a déclaré : “Je supplie The Pokémon Company de laisser tomber les Dragons pendant un moment, ils devraient être mis en pause. Leurs crimes contre la sursaturation des types Dragon devraient, de manière équitable, entraîner environ une décennie sans nouveaux dragons Légendaires ou Pseudos.”

Pour contraster avec les potentiels Pseudos évoqués dans le post précédent, une autre récente discussion entre fans a vu les joueurs critiquer leurs Pseudo-Légendaires les moins favoris. Un fan a posé la question sur le subreddit Pokémon, déclenchant un débat intense dans les réponses.

Dans le lot, Muplodocus était le plus souvent cité comme le pire Pseudo. Un joueur a souligné : “Je crois que c’est le seul Pseudo qui n’a jamais été bon. De plus, je pense que Hisui est meilleur que Kalos exclusivement à cause du type.”

Résumant pourquoi la majorité écrasante des commentateurs ont choisi Muplodocus plutôt que d’autres comme Dracolosse ou Carchacrok, un joueur confus a noté : “Honnêtement, je ne savais même pas que Muplodocus était un Pseudo avant de lire ces réponses, c’est dire à quel point il est insignifiant.”

Que vous pensiez que de nouveaux Pokémon devraient être ajoutés à la liste des Pseudos ou que certains existants devraient en être retirés, il est difficile de nier que Légendes Pokémon Z-A est le moment idéal pour apporter ces changements.

Le jeu à venir réintroduira la mécanique de la Méga-Évolution et il est possible que de nouveaux Pokémon rejoignent également le Pokédex existant. Si des changements doivent être apportés aux Pseudo-Légendaires, ce nouveau jeu pourrait être l’opportunité parfaite pour les effectuer.