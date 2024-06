Légendes Pokémon Z-A doit redonner de l’intérêt à ce trio légendaire “inutile”

Avec plus de 1 000 Pokémon ajoutés au panthéon des monstres de poche (1025 au moment de la rédaction), il est aisé de dire que tous les Pokémon ne sont pas égaux. Bien sûr, un Chenipan ne sera jamais aussi puissant qu’un Arceus, mais même les soi-disant Pokémon Légendaires déçoivent parfois.

Si quelqu’un est qualifié pour parler des forces des Pokémon, c’est bien Wolfe Glick, ancien champion du monde et créateur de contenu. Dans une vidéo, le champion VGC a classé les pires Pokémon Légendaires de tous, et un trio a été sévèrement critiqué.

Alors que le récent ajout Fortusimia, du DLC Masque Turquoise de Pokémon Écarlate & Violet, a remporté le prix ultime, deux des dix premiers (ou devrait-on dire les dix pires) sont Créfollet et Créhelf. Aux côtés de Créfadet, qui a juste échappé aux critiques de Glick, ces Pokémon forment le Trio des Lacs de Pokémon Diamant et Perle (et Platine).

Le Trio des Lacs sont des Pokémon de type Psy, avec des designs et des movesets similaires, seulement différenciés par leurs statistiques. Malheureusement, comme l’explique Wolfe Glick, chacun est surpassé par de meilleurs Pokémon comme Cresselia, qui possède également le type Psy pur mais avec de meilleures statistiques et capacités.

La bonne nouvelle, cependant, est que les Pokémon Légendaires connaissent une sorte de renaissance puisque Pokémon Épée & Bouclier et Pokémon Écarlate & Violet introduisent de meilleures formes pour les créatures existantes.

Les oiseaux élémentaires préférés de tous, Artikodin, Électhor et Sulfura, ont eu une refonte efficace dans le DLC L’île solitaire de l’Armure de Épée & Bouclier. Ensuite, Écarlate & Violet a introduit l’idée des Pokémon Paradoxe, donnant de nouvelles versions de Raikou, Entei, Suicune, Viridium, Cobaltium et Terrakium.

Une chose que toutes ces réinventions ont en commun est un changement dans le type précédent du Pokémon, et c’est un domaine où le Trio des Lacs est cruellement déficient. Tous trois sont uniquement de type Psy, ce qui les rend vulnérables à de nombreuses menaces comme les Pokémon de type Ténèbres et Spectre. Ils manquent également de polyvalence.

Heureusement, un jeu à venir pourrait donner à ce trio tragique un espoir, avec Légendes Pokémon Z-A actuellement prévu pour 2025. Ce pourrait être l’occasion idéale de donner au Trio des Lacs un traitement pour les aider à devenir les meilleures versions d’eux-mêmes.

Quelques collections de types forment un joli triangle “Pierre, Papier, Ciseaux”, comme les starters de type Plante, Feu et Eau utilisent normalement. De même, Spectre, Ténèbres et Combat ont aussi une belle synchronisation.

Pour ce trio frustrant, la meilleure option peut fonctionner avec leurs designs existants. Chacun d’eux semble destiné à être de type Fée de toute façon, donc en plus de leurs origines Psy, ils pourraient également gagner les types Fée, Acier et Poison.

Créhelf est axé sur la défense, avec 130 en Défense et en Défense Spéciale, ce qui en fait un bon candidat pour le type secondaire Acier. Il se placerait bien aux côtés des Pokémon Psy/Acier comme Métalosse et Archéodong. Ensuite, comme ce dernier, Lévitation en tant que capacité donne une immunité au type Sol.

Créfollet est l’enfant du milieu maladroit, avec des statistiques équilibrées. Cela en fait un excellent candidat pour un double type Psy et Poison, utilisant des effets de statut et des attaques comme Toxik pour renforcer ses attributs existants.

Enfin, Créfadet est le plus puissant du groupe, avec 125 en Attaque et en Attaque Spéciale. Il est donc le candidat parfait pour la promesse offensive du type Psy et Fée. Ces types axés sur l’Attaque Spéciale ont beaucoup d’attaques incroyables pour utiliser ces statistiques. Cependant, il serait faible face aux types Poison et Acier.

Quoi qu’il arrive lorsque les dresseurs impatients verront enfin la date de sortie de Légendes Pokémon Z-A, une chose est sûre, il y aura plein de nouveaux Pokémon et de nouvelles combinaisons intéressantes à explorer.

