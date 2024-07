Le ticket Paradis aquatique de Pokémon Go vaut-il le coup ?

Pokémon Go a lancé un nouveau ticket d’Étude ponctuelle payant pour leur prochain événement Paradis Aquatique, qui se déroulera du 6 au 9 juillet, mais vaut-il la peine d’acheter le ticket ?

En parallèle de l’excitant Pokémon Go Fest, Niantic a dévoilé l’événement Paradis Aquatique, centré principalement sur les Pokémon de type Eau. Bien qu’il présente diverses nouvelles rencontres sauvages, les aventures mettent également en avant le lancement de l’adorable Couaneton shiny.

Cependant, en plus des rencontres gratuites, des défis, des bonus et des Études de Terrain, Pokémon Go a également annoncé un ticket d’Étude ponctuelle payant. Nous avons réuni notre équipe d’experts et analysé le contenu pour évaluer si cela vaut la peine de l’acheter, d’utiliser vos pièces, ou si c’est mieux de laisser tomber.

Devrais-je acheter le ticket de l’Étude ponctuelle Paradis Aquatique dans Pokémon Go ?

Finalement, non. Avec seulement quatre récompenses, le ticket ne semble pas valoir les 2€. Voici les récompenses :

Rencontres avec Couaneton

4 Œufs Chance

2 Encens

20 Bonbons Couaneton

Couaneton n’est pas un Pokémon révolutionnaire pour les combats PvP ou les Raids, donc il finira probablement soit comme votre Copain Pokémon soit dans votre Pokédex pour les années à venir. Ainsi, obtenir des rencontres supplémentaires avec Couaneton semble relativement inutile, d’autant plus qu’il apparaîtra plus fréquemment à l’état sauvage.

Si vous voulez des Bonbons Couaneton, sortez entre le 6 et le 9 juillet et capturez-en quelques-uns vous-même. Ensuite, faites-en votre copain et marchez, vous obtiendrez rapidement 20 Bonbons.

Quant aux Œufs Chance et aux Encens, vous pouvez obtenir des Encens en tournant des Pokéstops ou en récoltant des disques photos. En ce qui concerne les Œufs Chance, ils sont plus difficiles à obtenir. Cependant, si vous montez en niveau, vous en obtiendrez beaucoup, disponibles aux niveaux 9, 10, 15, 20 (x2), 25, 30 (x3), 35 et 40 (x4).

Ainsi, les récompenses sont faciles à obtenir ailleurs et ne semblent pas justifier le prix de 2€.

En plus de notre propre perspective, il semble que la communauté remette également en question la valeur du ticket, beaucoup estimant que le “ticket est une grosse régression par rapport aux 5 passes de Spelunker’s Cove. Les Œufs Chance et les Encens ne sont tout simplement pas aussi précieux.”

D’autres ont ajouté que les “récompenses du ticket sont insuffisantes”, prouvant que de nombreux joueurs pourraient soit éviter le ticket, soit utiliser leurs Pièces à la place.

Bien sûr, la beauté de Pokémon Go est que vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous souhaitez investir dans tout le contenu disponible ou garantir une rencontre avec l’adorable Couaneton, rien ne vous empêche d’acheter ce ticket.

Cependant, cela ne semble tout simplement pas valoir les 2€. Vous feriez mieux d’utiliser vos pièces pour investir dans des Œufs Chance ou des Encens, ou simplement tourner des PokéStops lors de vos aventures pour obtenir les objets.

