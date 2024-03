Les joueurs de Pokémon Go sont inquiétés par l’évolution de la monétisation

La première semaine de la dernière saison de Pokémon Go a suscité des inquiétudes pour l’avenir du jeu après que le Monde des Merveilles a introduit cinq billets payants dès sa première semaine.

Les joueurs de Pokémon Go sont depuis longtemps frustrés par la monétisation du jeu. Au fil des années, le titre gratuit au départ a introduit de plus en plus de microtransactions et de contenu payant, comme des Études ponctuelles exclusives pour les événements et des Études Spéciales pour des choses comme les Mythiques shiny et les Master Balls.

Cela n’a été que renforcé avec le début du Monde des Merveilles. Juste une semaine dans la saison, qui se déroule du 1er mars au 1er juin, Niantic a déjà annoncé 5 billets payants pour des événements allant du Go Fest aux journées de Raids Primo-Kyogre et Groudon.

L’augmentation du volume de ces événements payants fait se demander aux joueurs ce que Niantic a prévu ensuite, avec une possible “solution” suscitant certaines préoccupations.

Les joueurs de Pokémon Go spéculent sur le plan de Niantic d’ajouter un abonnement

La discussion a commencé avec l’utilisateur Reddit Entire_Pineapple4732 soulignant combien de billets payants Niantic a introduits en juste une semaine.

Depuis le début du Monde des Merveilles, le jeu a demandé aux joueurs de payer pour le Festival Go Global, le billet Merveille, des journées de Raids Primo-Kyogre et Groudon séparées, et une Étude ponctuelle payante pour l’événement Chargé Up du dernier week-end.

Pour mettre cela en perspective, acheter les cinq vous coûtera 36€, avec le Festival Go Global seul étant critiqué pour coûter plus cher que certains jeux à plein prix.

Cela a frustré les joueurs demandant une solution.

“Ce serait cool si vous pouviez juste payer un tarif forfaitaire et obtenir tout gratuitement après coup,” a suggéré un commentateur, qui a également comparé le système actuel à une “boucle de jeu d’argent.”

En réaction à ce commentaire, un autre utilisateur a spéculé que Niantic pourrait envisager d’introduire un abonnement à Pokémon Go, en disant, “Ils vont nous épuiser avec tous ces billets payants et événements. Et puis introduire un abonnement pour la saison qui vous obtient tout pour un petit rabais.”

La suggestion a suscité des réactions mitigées. Certains joueurs semblent prêts à payer plus à l’avance pour du contenu supplémentaire, surtout si cela garantit des événements et des récompenses plus forts.

D’autres voient un abonnement potentiel comme un point de rupture, avec un disant qu’ils “le poseraient et ne regarderaient jamais en arrière” si Niantic ajoutait un système d’abonnement ou de passe de combat.

Bien que souvent frustrant – et potentiellement coûteux – d’autres sont d’accord avec le système actuel. “Personnellement, j’aime bien payer pour les événements auxquels je veux jouer plutôt que de payer à l’avance pour un passe de saison,” a dit un utilisateur de Reddit. “De cette façon, je peux voir si un événement vaut la peine de payer avant de le payer.”