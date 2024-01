Le prochain événement de Pokémon Go est décevant avant l’heure pour les joueurs

Un tout nouvel événement a été lancé pour Pokémon Go, mais les joueurs sont loin d’être contents après avoir remarqué la durée du prochain événement Rêve scintillant.

Les événements sont vitaux dans un jeu comme Pokémon Go. Ils maintiennent l’intérêt des joueurs avec leurs nouvelles Études ponctuelles, les sorties de Pokémon, et promettent souvent des Pokémon shiny.

En plus de cela, ils aident également à apporter un peu d’argent supplémentaire à Niantic grâce aux billets payants, leur permettant de corriger d’éventuels bugs frustrants et de financer le contenu futur.

Cependant, comme cela semble être la norme dans Pokémon Go récemment, ces événements ne sont pas sans quelques frustrations de la part des joueurs. Cette fois, c’est la durée qui pose problème, de nombreux fans partageant leur mécontentement et se remémorant l’époque où ils étaient beaucoup plus longs et accessibles.

Les fans de Pokémon Go appellent au changement après avoir remarqué la durée de l’événement Rêve scintillant

Après qu’un joueur ait utilement partagé l’événement Rêve scintillant Brille à l’horizon sur Reddit, de nombreux fans ont exprimé leur excitation dans les commentaires, ainsi que quelques frustrations pour des ajouts oubliés ou des négligences de la part de Niantic.

Cependant, un sentiment s’est particulièrement démarqué, la durée désormais plus courte de l’événement dans son ensemble.

Le commentaire le plus populaire a résonné avec de nombreux joueurs, un fan expliquant qu’il “regrette les événements d’une semaine. 3/4 jours, c’est brutal quand on a un travail.”

L’événement commence le samedi 13 janvier 2024 à 10h et se termine le mardi 16 janvier 2024 à 20h, ce qui signifie que les joueurs auront la plupart du week-end et un peu de la semaine pour profiter du nouveau contenu. Cependant, les joueurs travaillant ces jours-là se sentent exclus et incapables de profiter pleinement de l’événement, beaucoup se demandant maintenant pourquoi Niantic ne peut pas le prolonger un peu.

L’événement semble extrêmement difficile “quand on a une famille le week-end et un travail en semaine” a expliqué un fan, tandis qu’un autre a estimé que c’était en fait la durée parfaite en raison de sa qualité : “Au début, j’allais dire que ces événements de 3 jours sont ennuyeux, mais celui-ci n’est pas excitant, donc peu importe.”

Il n’y a pas d’information sur la possibilité d’événements plus longs en 2024, mais il est clair que la communauté Pokémon Go souhaite deux choses : de meilleurs événements, et plus de temps pour en profiter.

