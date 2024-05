Pokémon Go : les Raids Élite de Méga-Rayquaza jugés “ridicules” par les joueurs

The Pokémon Company

Mega Rayquaza revient enfin dans Pokémon Go après presque un an d’attente dans le cadre de la saison des Cieux Partagés, mais tous les joueurs ne sont pas ravis de son arrivée “exclusiviste”.

Le mois de juin s’annonce passionnant pour Pokémon Go, avec de nombreuses Journées Communauté et des événements comme Stadium Sights qui arrivent dans le célèbre jeu mobile. En plus de tout cela, il y a le tant convoité Méga-Rayquaza, qui était absent du jeu depuis sa première apparition en août 2023 lors du Go Fest.

Heureusement, les joueurs pourront à nouveau obtenir le légendaire Pokémon, dans le cadre d’un Raid Élite qui aura lieu le 29 juin à 12 h, 13 h, 17 h et 18 h. Cependant, bien que les joueurs aient quatre chances de capturer ce Pokémon populaire, la communauté critique son exclusivité “ridicule” et sa courte durée.

The Pokémon Company

Exprimant leur frustration sur le Reddit de Pokémon Go, plusieurs joueurs ont commencé à critiquer Niantic pour ce Méga-Rayquaza “exclusiviste”, en expliquant “il a été distribué en masse pendant le GO Fest, mais maintenant il est réservé derrière des Raids Élite ?”

D’autres ont critiqué cette “malheureuse nouvelle”, certains qualifiant les Raids de “choquants et déroutants” en mettant en avant les horaires difficiles et la courte durée des raids.

Les Raids Élite fonctionnent différemment des Journées de Raid traditionnelles. Au lieu de donner aux joueurs une fenêtre de 3 à 6 heures pour capturer le Pokémon désiré, les Raids Élite ne leur offrent que 30 à 45 minutes pour rassembler un groupe, combattre le Pokémon et réussir à le capturer, rendant l’expérience beaucoup plus stressante.

De plus, alors que les Raids réguliers permettent l’utilisation de Passes de Raid à distance afin que les joueurs puissent inviter leurs amis Pokémon Go du monde entier, les Raids Élite exigent que chaque participant soit physiquement présent sur place. En plus, ils sont extrêmement difficiles, ce qui signifie que deux ou trois joueurs ne suffisent souvent pas.

Avec cela en tête, les joueurs sont extrêmement frustrés par cette exclusivité, car beaucoup ne peuvent pas assister aux événements et ne pensent pas pouvoir vaincre Méga-Rayquaza à temps.

“Joueur rural ici, je suppose que je n’aurai aucune chance”, a commenté un utilisateur, tandis qu’un autre a noté : “Pourquoi Niantic pense-t-il que j’ai tout le temps du monde pour conduire de raid en raid ? Si vous ne voulez pas les rendre à distance, très bien, mais pourquoi ne pouvez-vous pas simplement mettre le boss dans toutes les arènes ? C’est tellement ridicule.”

Il semble que les horaires limités et l’absence de capacités à distance soient un point de discorde majeur pour les joueurs ruraux et les fans cherchant à obtenir plus de Méga-Énergie pour Méga-Rayquaza.

Heureusement, il y a un avertissement de 24 heures sur les arènes, vous pouvez donc toujours préparer un groupe de dresseurs ou vous rendre dans une ville plus animée si une est à proximité.

Pour plus de détails sur les événements à venir de Pokémon Go, consultez notre hub des Raids. Sinon, pour vous préparer à votre combat contre Méga-Rayquaza, il est utile de connaître ses faiblesses et ses contres ainsi que le meilleur moveset lorsque vous l’ajouterez à votre Pokédex.

