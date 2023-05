Medhyèna a-t-il une version Shiny dans Pokémon Go

Alors que le nombre de Pokémon à attraper dans Pokémon Go ne cesse de croître, on peut rapidement perdre le fil et ne plus savoir où donner de la tête. D’autant plus que tous les Pokémon présents dans le jeu mobile en réalité augmentée de Niantic ne disposent pas d’une version chromatique. Est-ce le cas de Medhyèna ?

Medhyèna est un Pokémon de type Ténèbres de la troisième génération qui a fait ses débuts dans Rubis et Saphir. Dans Pokémon Go il peut-être trouvé à l’état sauvage, en particulier lorsqu’il y a du brouillard, mais également dans les œufs de 2km.

L’article continue après la publicité

Alors que près de sept ans après le lancement de Pokémon Go, tous les Pokémon n’ont pas encore eu droit à leur version Shiny, les développeurs choisissant plutôt d’apporter plutôt lentement ces versions colorées au fur et à mesure que le jeu se développe, sans respecter une quelconque chronologie, on est en droit de se demander si des Pokémon tels que ont une version Shiny. Voici ce qu’il en est.

Y a-t-il un Medhyèna Shiny dans Pokémon Go ?

Medhyèna a été introduit peu de temps après le lancement de Pokémon Go et la bonne nouvelle est que sa version Shiny a fait ses débuts dans le jeu en réalité augmentée de Niantic il y a déjà un certain temps déjà.

L’article continue après la publicité

La version Shiny de Medhyèna a été lancée au début de l’événement du Nouvel An Lunaire le 15 février 2018. Avec cette variante rare, le Pokémon a une fourrure dorée à la place de la fourrure grise habituelle, il est donc difficile de la manquer.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

La bonne nouvelle c’est qu’il est assez facile de le faire évoluer puisque Medhyèna peut évoluer en Grahyèna avec seulement 50 Bonbons.