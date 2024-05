Les médailles dans Pokémon Go, un potentiel inexploité

Obtenir une médaille ou un succès dans un jeu Pokémon devrait être excitant, alors pourquoi cela semble-t-il une occasion manquée dans Pokémon Go ?

Malgré la controverse récente concernant les avatars de Pokémon Go, il y a beaucoup à apprécier dans le jeu. Il y a des événements amusants, de multiples façons de jouer, et plein de Pokémon de toutes les générations à ajouter à votre collection.

Cependant, un élément de Pokémon Go qui pourrait être plus excitant est le système de médailles. Si vous avez déjà joué, vous les avez certainement vues : si vous faites évoluer 200 Pokémon, par exemple, vous obtenez une petite médaille d’or de Scientifique avec un design amusant au centre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Certaines médailles offrent aux joueurs un bonus de capture pour des types spécifiques de Pokémon et d’autres débloquent de nouveaux objets dans la boutique. Mis à part quelques cas spéciaux, vous n’obtenez pas automatiquement les objets, mais vous débloquez la possibilité de dépenser des PokéPièces pour les obtenir.

Au-delà de cela, il n’y a pas grand-chose d’autre à noter à propos des médailles dans Pokémon Go. Certaines médailles nécessitent un effort incroyable pour être complétées, comme la médaille Platine de Meilleur Ami qui exige 200 Pokémon Meilleur Ami, mais elle n’offre aucune récompense pour atteindre ce jalon.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien que proposer une récompense excitante pour chaque médaille dans le jeu serait écrasant, il est juste de dire que les médailles dans Pokémon Go ne valent pas toujours l’effort actuellement. Pourquoi les joueurs devraient-ils chercher à obtenir la médaille de Platine de Meilleur Ami ? Elle n’offre rien à leur expérience dans le jeu.

Ce sujet a été abordé lors d’une discussion récente entre fans, où les joueurs ont examiné diverses manières d’améliorer les médailles. Les joueurs de Pokémon Go sont généralement d’accord pour dire que certaines médailles ne valent tout simplement pas la peine.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une suggestion qui ressort est celle des titres cosmétiques : obtenir la médaille de Chasseur d’Insectes devrait permettre d’équiper le titre de « Chasseur d’Insectes » et de l’attacher à votre nom de personnage. D’autres suggestions incluaient des chances accrues de trouver des Pokémon shiny pour les médailles spécifiques à un type et des animations intéressantes.

Il n’est pas certain que nous verrons un jour ce changement dans le jeu, mais ce serait une excellente manière d’inciter les joueurs à poursuivre ces succès plus difficiles. Les récompenses ne doivent pas être énormes, juste un peu plus significatives que l’interface standard des médailles que nous avons dans le jeu actuellement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’équipe de Pokémon Go semble clairement disposée à écouter les retours de la communauté sur des sujets comme celui-ci, il sera donc intéressant de voir si les médailles seront modifiées à un moment donné dans le futur du jeu.