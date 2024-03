Cette étonnante collection de shiny sur Pokémon Go étonne les joueurs

Trouver un Pokémon shiny dans Pokémon Go peut déjà être assez difficile – mais un joueur de Pokémon Go a récemment réussi à trouver toute une série de Pokémon étrangement coordonnés par couleur dans leur jeu.

Avez-vous des Pokémon shiny dans Pokémon Go ? La chasse aux shiny peut être une activité amusante dans le jeu, et un joueur l’a récemment élevée à un niveau supérieur en tombant accidentellement sur un butin de Pokémon shiny qui semblaient suivre un “code vestimentaire”.

Un joueur de Pokémon Go a posté une photo de son butin shiny sur Reddit dans r/pokemongo avec la légende “Je suppose que mes récents shinys suivent un code vestimentaire..”

Des Pokémon shiny assortis ? Un joueur révèle sa collection thématique

Le groupe de Pokémon verts inclut les versions shiny de Groudon, Granivol, Archéomire et Feuillajou. C’est un butin impressionnant, et d’autres fans sur le subreddit ont immédiatement adoré.

Un spectateur a répondu au post Reddit en disant, “Jaloux ! ahaha le vert est ma couleur préférée” et un autre a partagé qu’il cherchait un Granivol shiny depuis longtemps mais sans succès. La chasse aux shiny dans Pokémon Go peut être très aléatoire, et dépend aussi beaucoup des événements.

Un autre joueur de Pokémon Go qui a vu le post a demandé “Quelle est la différence entre le Feuillajou shiny et le normal, ça me semble identique ?” L’auteur original a répondu, “C’est une nuance de vert plus claire, et le corps plus jaune”, admettant plus tard que le shiny était “plutôt bof”.

Si vous êtes un chasseur de shiny et que vous voulez compléter votre Pokédex dans Pokémon Go, assurez-vous de participer à autant de Journées Communauté et d’événements spéciaux ou de Tâches de Recherche avec des chances de shiny augmentées que possible. Cela peut prendre du temps, mais si vous êtes passionné par les palettes de couleurs alternatives pour les Pokémon, cela vaut bien l’effort.