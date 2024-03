Les fans de Pokémon veulent une évolution significative des Shiny dans les jeux à venir

Les joueurs de Pokémon souhaitent que des changements soient apportés à la manière dont les Pokémon shiny sont représentés dans les jeux principaux, car il est actuellement difficile de les distinguer dans le monde extérieur.

Les fans de Pokémon qui chassent les shiny vivent dans la crainte de passer à côté après en avoir rencontré un. Cela peut arriver parce que le shiny s’enfuit, et le joueur n’a pas de Master Ball sous la main, lui faisant perdre un Pokémon incroyablement rare.

Il y a aussi la chance que le joueur ne se rende jamais compte qu’il a rencontré le Pokémon shiny. C’est parce que certaines formes shiny sont à peine distinguables des Pokémon réguliers, avec Pikachu comme principal coupable.

Les pires formes shiny posent également un problème pour les personnes qui les recherchent dans le monde extérieur, plus encore que pour les fans qui utilisent l’éclosion d’œufs Pokémon pour la chasse aux shiny.

Les joueurs de Pokémon veulent un indicateur pour les Pokémon shiny

Un utilisateur sur le Reddit de Pokémon Écarlate et Violet a demandé aux développeurs des jeux Pokémon d’ajouter un effet scintillant aux Pokémon shiny dans le monde extérieur, car il est facile de manquer ceux dont la palette de couleurs est similaire à leurs formes de base.

“Oui, je suis daltonien et c’est impossible pour moi. Je ne peux pas faire la différence ici, mais avec les petits shiny (même s’ils sont super évidents), le petit échantillon de couleur ne laisse pas non plus mes yeux voir cela”, a écrit un utilisateur, et un autre a répondu, “Je ne suis pas daltonien et je ne peux toujours pas faire la différence. La plupart des modèles shiny sont SUPER paresseux et ne changent presque rien, puis ceux qui changent une couleur majeure la rendent tellement pire.”

“Je ne comprends vraiment pas Game Freak, ils l’ont cloué dans Pokémon Let’s Go, même dans Légendes Pokémon : Arceus, C’est comme si les équipes de développement ne se parlaient pas entre elles”, s’est plaint un utilisateur, tandis qu’un autre écrivait, “Pareil, j’ai presque manqué un Insécateur shiny. Il est difficile de remarquer les Pokémon avec un léger changement de couleur, comme Compagnol.”

“Je veux dire une étincelle, un petit carillon ou une étiquette autour du nom quand vous vous verrouillez sur eux, lequel que ce soit (ou les 3) que vous implémentez est un pas dans la bonne direction !”, a dit un utilisateur, “Je suis daltonien et je ne peux pas dire combien c’est triste pour moi juste de penser à combien de Pokémon shiny j’ai pu manquer pendant mon jeu juste parce que je suis incapable de les voir.”

Ajouter une étincelle ou un bruit chaque fois qu’un Pokémon shiny est proche est une chose simple, pourtant les fans de la génération 9 doivent passer à côté et garder les yeux ouverts pour les différentes nuances de bleu-vert dans leur chasse à la proie la plus insaisissable de toutes.