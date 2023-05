Les joueurs de Pokémon Go réclament un changement majeur des échanges

Les joueurs de Pokémon Go souhaitent que Niantic augmente la portée des échanges afin de pouvoir échanger avec leurs amis partout dans le monde.

Pour échanger dans Pokémon Go, deux joueurs doivent devenir amis et atteindre le niveau 10. De plus, les dresseurs doivent se trouver dans un rayon de 100 mètres pour échanger des Pokémon. En d’autres termes, on ne peut échanger qu’avec des joueurs proches dans l’application mobile de Niantic.

Bien que les RPG Pokémon sur console autorisent les échanges à distance – et ce depuis plus de 20 ans – Pokémon Go n’a pas adopté cette pratique, sans doute pour promulguer les rencontres en chair et en os entre les joueurs.

Niantic

Les dresseurs de Pokémon Go rêvent d’échanges à distance

Sur le subreddit Pokémon Go, l’utilisateur squeeks9950 a partagé avec humour son profond désir de pouvoir échanger des Pokémon avec des dresseurs vivant à plusieurs centaines de kilomètres… et pourquoi pas à l’autre bout du monde ?

L’utilisateur phillybob232 a même imaginé des bonus qui inciteraient toujours à faire des échanges à proximité sans pour autant interdire ceux à distance :

“Les échanges devraient vraiment être possibles sans avoir besoin d’être à proximité, de la même manière que cela fonctionne sur console, etc. Ils pourraient toujours ajouter des bonus pour les échanges en personne, comme une réduction sur la poussière d’étoiles, peut-être des bonbons bonus après un échange, un badge spécial que vous pouvez gagner, etc… actuellement, les échanges sont juste impossibles pour moi.”

“Ils essaient vraiment d’en faire un jeu de rencontre local, mais soyons réalistes, ce n’est pas le cas. Ce n’est tout simplement pas le cas”, a déclaré joker0812. “Ils auraient dû le faire comme les jeux originaux, de sorte que vous deviez combattre des Pokémon pour gagner de l’exp et les faire monter en niveau. Pour les échanges, rendez-les accessibles à tous les joueurs qui sont amis“.

Pour une durée limitée, Niantic a augmenté la restriction de la distance d’échange à 40 km pendant la période de Noël 2021. Pendant la pandémie de COVID-19 qui a chamboulé les habitudes de nombreux dresseurs, le studio avait également choisi de rendre plus souples ses restrictions de distance.

En plus d’empêcher les échanges à longue distance, Niantic a désavantagé les joueurs isolés en augmentant le prix des Passes de Raid à Distance. Une mesure qui a provoqué la colère de la communauté, qui ne semble décidément pas convaincue par le “tout local” prôné par Niantic.