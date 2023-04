Le nerf des Raids à Distance “tue” les communautés locales sur Pokémon Go

Un grosse semaine s’est écoulée depuis que Niantic a mis en place le nerf des Passes de Raid à Distance sur Pokémon Go, et de nombreux joueurs ont signalé que leurs communautés locales sont mortes ou en train de mourir sans le soutien des joueurs en raid à distance.

Malgré un boycott en cours et une pétition de plus de 100 000 signatures, Niantic a poursuivi avec les nerfs impopulaires des Raids à Distance dans Pokémon Go. Depuis le 6 avril, les joueurs ne peuvent utiliser que cinq Passes de Raid à Distance par jour, et le prix de chaque passe a presque doublé.

L’article continue après la publicité

Niantic prétend que c’est une tentative de ramener Pokémon Go là où il était auparavant, utilisé comme moyen de faire sortir les joueurs et raider en personne. Cependant, avec la difficulté immense des raids qui est trop importante pour être gérée par de petits groupes, les joueurs ont signalé que les raids en personne commencent à devenir impossibles.

Mais les joueurs ruraux et souffrant de handicaps ne sont pas les seuls à ressentir les effets du nerf. Plus récemment, les joueurs ont affirmé que leurs communautés locales commencent à se dissoudre sans le soutien des joueurs à distance.

L’article continue après la publicité

Les communautés Pokémon Go meurent suite au nerf des Raids à Distance

L’utilisateur Reddit kyomage fait parti des nombreux joueurs qui ont raconté comment plusieurs communautés dont ils font partie ont été tuées par le nerf des Raids à Distance. Ce dresseur explique qu’ils a été un joueur actif pendant deux ans et que, au cours de ces deux années, ils est devenu membre de quatre communautés locales différentes de Pokémon Go.

“Je ne vis pas dans une ville, mais je ne vis pas non plus au milieu de nulle part – j’ai vécu dans des villes de 10 000 à 80 000 habitants,” écrit-il. “Pendant le COVID, ces groupes étaient très actifs – les gens sortaient et faisaient des raids – on en avait généralement quelques-uns en personne, puis le soutien du groupe via les raids à distance.”

L’article continue après la publicité

“Depuis le changement des Passes de Raid à Distance – nous avons eu une semaine de plaintes sur le changement de prix, et maintenant, les quatre discussions sont complètement inactives. Les personnes qui ont essayé de lancer des raids en personne n’ont pas pu le faire, car les gens jouent désormais dans leur coin ou ne jouent plus du tout.“

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Les réponses au post de l’auteur sont remplies d’histoires similaires de joueurs en train de perdre leurs communautés. Un utilisateur écrit : “Tous mes chats WhatsApp Pokémon Go sont pratiquement morts. C’est triste parce que c’était autrefois une communauté florissante. Nous en avons juste marre de tout cela…”

L’article continue après la publicité

Et les raids ne sont pas le seul aspect du jeu qui posent problème. Un utilisateur a affirmé qu’il ne recevait qu’une fraction des cadeaux qu’il recevait avant le changement. “Je collectais/envoyais 10-15 cadeaux par jour. Au cours des derniers jours, j’en reçois 4-5, parfois moins.”

Malgré les protestations constantes depuis onze jours, Niantic n’est pas revenu sur ses choix. Et si l’histoire se répète, ces changements dans Pokémon Go resteront probablement en place jusqu’à ce que les joueurs passent à autre chose.