Le boycott de Pokémon Go a-t-il fonctionné ? Nombre de joueurs, revenus…

Le 6 avril, suite au nerf des Passes de Raid à distance dans Pokémon Go, des centaines de milliers de joueurs ont prévu de boycotter le jeu mobile pour s’opposer aux décisions de Niantic. Cela a-t-il été efficace ?

Le 30 mars marque le point de rupture pour de nombreux joueurs de Pokémon Go qui cherchaient une dernière raison de quitter le jeu de collection de monstres sur mobile. C’était le “signal entendu dans le monde entier” – “la goutte d’eau qui a fait déborder le vase” – lorsque Niantic a annoncé le nerf des Passes de Raid à distance.

Après avoir progressivement supprimé certaines des fonctionnalités d’accessibilité les plus appréciées de l’époque de la pandémie au cours de l’année écoulée, ce nerf a provoqué un tollé chez les joueurs semblable au retour de bâton de 2021. Et comme la réponse il y a deux ans, les dresseurs se sont unis pour entamer un nouveau boycott, cette fois-ci à partir du 6 avril, le jour où le nerf du Raid à distance a été promulgué.

Et pourquoi ne le feraient-ils pas ? En 2021, le boycott avait été couronné de succès en ce sens que Niantic avait annulé les modifications apportées aux distances de plusieurs fonctionnalités. Alors, pourquoi un boycott plus bruyant, plus long et plus féroce n’obtiendrait-il pas un résultat similaire ?

Un mois s’est écoulé depuis le début du boycott des Raids à distance, et il est temps d’examiner s’il a été ou non Super Efficace.

Le nombre de joueurs de Pokémon Go montre peu de signes de boycott

Une chose est sûre : le boycott de Pokémon Go a fait du bruit. #HearUsNiantic était en tendance pendant plusieurs jours d’affilée, de grands YouTubers de la communauté ont publié des vidéos audacieuses sur le sujet, et une pétition pour revenir sur les changements des Raids à distance a recueilli plus de 100 000 signatures. Mais cela s’est-il traduit par des statistiques en jeu ?

Eh bien, non… pas vraiment. Du moins, pas en regardant les données présentées par ActivePlayer.io. Selon AP, avril 2023 a connu l’un des plus nombres de joueurs mensuels moyens les plus élevés depuis mai 2022. Et par rapport au mois précédent, la perte mensuelle n’est que de 0,50%, une baisse négligeable pour les standards de Pokémon Go.

En fait, en 2022, il y a eu quatre mois de l’année où l’on a observé une plus grande baisse de joueurs sans l’aide d’un boycott.

Cela dit, il y a des chiffres qui semblent refléter le déclin de l’attrait de Pokémon Go. En février 2023, Pokémon Go a connu une chute de près de 50% des joueurs quotidiens maximum, passant de 9,1 millions à 5,2 millions. Ce nombre n’a augmenté que de 100 000 ou moins depuis lors.

Ce que cela montre, c’est que, bien que le même nombre de dresseurs se connectent chaque mois, moins de joueurs ouvrent l’application quotidiennement.

Les statistiques des raids de Pokémon Go racontent une toute autre histoire

Il n’y a pas de moyen concret de mesurer si la participation aux raids a effectivement baissé depuis le 6 avril, car Pokémon Go ne rend pas cette information publique. Cependant, des voix dans la communauté racontent une histoire différente.

Plusieurs joueurs ont signalé sur des forums, y compris Twitter et Reddit, qu’ils ont trouvé plus difficile, voire impossible de participer à des raids sans l’aide des dresseurs à distance. Certains ont même affirmé que la réduction des Passes de Raid à distance a tué leur communauté locale de Pokémon Go.

Il y a aussi des preuves pratiques provenant de sites et d’applications tiers tels que PokeRaid, Raid NOW et Pokebattler. Avant le nerf des Raids à distance, les lobbies se remplissaient instantanément, ce qui rendait difficile pour les joueurs de trouver des groupes de raid actifs en raison du grand nombre de dresseurs participant aux raids. Maintenant, des centaines de salles sont vides, attendant que suffisamment de joueurs arrivent avant l’expiration du temps imparti pour le raid.

Pour aller plus loin, Pokebattler a annoncé une baisse de 54% de son nombre d’utilisateurs entre le 6 et le 28 acril. Le site compte normalement 200 000 utilisateurs mensuels – 800 000 lors d’événements de raid populaires – mais ce chiffre est tombé à environ 108 000 depuis les mesures de Niantic.

Si l’on en croit les joueurs, il semble que moins de joueurs participent aux raids à distance depuis les changements. Cependant, dans une interview avec Eurogamer, Niantic se félicite d’une “augmentation des raids en personne”.

Les revenus de Pokémon Go sont un casse-tête

Les revenus de Pokémon Go ont été un point de discorde suite au rapport de mobilegamer.biz pour les jeux mobiles les plus rentables d’avril 2023. Alors que MG a annoncé que Pokémon Go a rapporté 34,7 millions de dollars en avril, soit son chiffre d’affaires mensuel le plus bas depuis février 2018, Niantic a contesté ces affirmations.

Dans la même interview avec Eurogamer, un porte-parole de Niantic a déclaré que l’estimation des revenus par un tiers était “incorrecte”, mais n’a pas contesté les affirmations selon lesquelles leur chiffre d’affaires mensuel était en baisse. Cependant, Niantic a déclaré que leurs revenus pour la même période en 2023 étaient en hausse par rapport à 2022.

Cela étant dit, les revenus annuels de Niantic ont connu une tendance à la baisse importante depuis leur apogée en 2020. Selon Statista, Niantic a gagné 909 millions de dollars dans le monde avec Pokémon Go en 2020. Ce chiffre a été suivi d’une légère baisse en 2021 (874 millions de dollars) et d’une chute massive en 2022 (645 millions de dollars).

Pour mettre cela en perspective, les revenus de Pokémon Go en 2019 (avant les changements d’accessibilité liés à la pandémie) étaient presque 10 millions de dollars plus élevés, à 653 millions de dollars.

Alors que les revenus de Pokémon Go peuvent être en hausse par rapport à 2022, cela n’a pas d’importance lorsqu’on examine l’impact qu’un boycott peut avoir d’un mois à l’autre. Et si mobilegamer.biz dit vrai, alors le boycott des Raids à distance pourrait avoir eu un impact financier sur Niantic.

Alors, avec tout cela dit, est-ce que le boycott des Raids à distance de Pokémon Go fonctionne ? Non, pas vraiment.

En termes de joueurs mensuels, il n’y a pas une énorme différence en comparant mars à avril. La participation aux Raids à distance est peut être en baisse, mais Niantic affirme que les raids en personne sont en hausse. Et bien qu’avril ait été le mois avec le plus faible revenu en cinq ans, il ne s’agissait que d’une baisse de 8 millions de dollars par rapport à mars, une perte qui serait probablement restée la même avec ou sans boycott en raison de l’augmentation du prix des Passes de Raid à distance.

Niantic n’a pas non plus fait le moindre pas en arrière depuis cette décision. Alors qu’en 2021, ils étaient prompts à revenir sur leurs changements controversés après avoir reçu des critiques. Ainsi, malgré les meilleurs efforts de la communauté, toutes les preuves montrent que le boycott des Raids à distance de 2023 est un échec total.