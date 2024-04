Des idées géniales pour encourager les joueurs Pokémon Go à marcher

The Pokémon Company

Alors que Niantic continue d’apporter des modifications à Pokémon Go après huit ans d’existence, des fans mécontents proposent leurs propres idées de changements pour encourager les joueurs à marcher.

Les joueurs de Pokémon Go sur le subreddit r/TheSilphRoad proposent de nouvelles manières d’inciter à la marche dans le jeu, et certaines de ces idées suscitent l’enthousiasme des fans, qui supplient Niantic d’ajouter ces nouvelles fonctionnalités amusantes.

Le joueur Karnezar demande dans un post : « Quelles idées Niantic devrait-elle mettre en œuvre pour inciter les joueurs à sortir et à BOUGER ? », tout en partageant certaines de ses propres idées, y compris : « Un disque d’échange qui permet de faire des échanges à longue distance avec un Meilleur Ami, mais qui nécessite 20 km de marche pour se recharger après chaque échange. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une autre suggestion inclut une mécanique très demandée : « Ajoutez la pêche. Une Canne ordinaire vous permet d’attraper un Pokémon de type Eau avec 10 PC. Une Super Canne vous permet d’attraper des Pokémon de type Eau avec plus de PC, mais elle doit être rechargée en marchant 1 km à chaque fois que vous attrapez 6 Pokémon. »

Sans surprise, il y a beaucoup de commentaires puisque de nombreuses personnes ont leurs propres idées, avec l’un des commentaires les plus populaires disant : « Rencontre légendaire hebdomadaire pour ceux qui marchent plus de 50 km ». Ensuite, quelqu’un répond : « Cela semble honnêtement être une manière assez inoffensive d’aider également les joueurs à la campagne. Cela offrirait une autre manière alternative d’obtenir des légendaires en dehors des raids. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un autre commentaire dit : « Marchez plus de 50 km et obtenez un ticket pour des échanges à distance », tandis qu’un dernier ajoute : « Incubateur quotidien qui fonctionnerait de manière similaire à l’encens quotidien. Chaque jour, vous pouvez utiliser un incubateur sur l’œuf de votre choix, mais si vous ne parvenez pas à le faire éclore dans la journée, l’incubateur disparaît et l’œuf revient à son état pré-marche. »

Avec tant de changements importants apportés au jeu récemment, Niantic va sûrement implémenter d’autres mécaniques de qualité de vie dans un avenir proche, donc avec un peu de chance, les joueurs habitant à la campagne auront bientôt plus de raisons de sortir et d’explorer le monde.

L’article continue après la publicité