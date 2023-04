Comment XP rapidement sur Pokémon Go : Tableau des niveaux et expérience

Découvrez dans cet article comment gagner de l’expérience rapidement sur Pokémon Go, les différentes actions qui rapportent de l’XP et les paliers de niveau. Apprenez à optimiser votre gain d’XP grâce à nos conseils et astuces pour progresser à toute vitesse !

L’expérience – abrégée en PX ou XP – est un élément essentiel de Pokémon Go. Elle permet aux joueurs de progresser et d’accéder à toujours plus de contenu. Plus le niveau est élevé, plus les joueurs peuvent capturer des Pokémon rares et puissants, et participer à des combats de Raids difficiles. Le niveau maximum actuel dans Pokémon Go est de 50.

L’article continue après la publicité

Il est donc important de savoir quels moyens efficaces permettent de gagner rapidement de l’XP dans Pokémon Go. On vous dit tout dans la suite de ce guide !

Sommaire

La meilleure méthode pour XP rapidement sur Pokémon Go

Malheureusement, il n’existe pas de miracle pour XP rapidement sur Pokémon Go. En effet, la moindre de vos actions vous rapportera quelques points d’expérience qui, à force de s’accumuler, vous feront gagner des niveaux.

Pour optimiser votre gain d’XP, concentrez-vous sur les actions les plus rentables comme les lancers Excellents, les combats de Raids ou encore les interactions avec vos Amis. Utilisez des Œufs Chance pour doubler l’XP gagnée pendant une durée de 30 minutes. Pensez aussi à profiter des événements spéciaux qui offrent des bonus d’XP, et à vous connecter chaque jour pour les bonus quotidiens.

L’article continue après la publicité

Les actions qui rapportent de l’XP dans Pokémon Go

Plusieurs dizaines d’actions génèrent de l’XP dans Pokémon Go. En voici la liste et l’expérience correspondante.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Action Expérience Attraper un Pokémon 100 PX Attraper un Pokémon avec un Joli lancer 20 PX Attraper un Pokémon avec un Super lancer 100 PX Attraper un Pokémon avec un Excellent lancer 1 000 PX Attraper un Pokémon avec un lancer à effet 20 PX Fuite d’un Pokémon 25 PX Attraper un Pokémon au premier lancer 50 PX Attraper 100 fois un Pokémon d’une même espèce 100 PX Attraper un Pokémon en utilisant le mode AR Plus 300 PX Attraper son premier Pokémon de la journée 1 500 PX Attraper au moins un Pokémon par jour pendant 7 jours consécutifs 6 000 PX Ajouter un Pokémon au Pokédex 1 000 PX Faire évoluer un Pokémon 1 000 PX Faire changer de forme un Pokémon 100 PX Compléter une Phase d’Étude 3 000 PX Faire tourner le disque d’un PokéStop 100 PX Faire tourner le disque d’une Arène neutre ou ennemie 25 PX Faire tourner le disque d’une Arène neutre ou ennemie avec un Badge Bronze 50 PX Faire tourner le disque d’une Arène neutre ou ennemie avec un Badge Argent 75 PX Faire tourner le disque d’une Arène neutre ou ennemie avec un Badge Or 100 PX Faire tourner le disque d’une Arène de votre équipe 31 PX Faire tourner le disque d’une Arène de votre équipe avec un Badge Bronze 63 PX Faire tourner le disque d’une Arène de votre équipe avec un Badge Argent 94 PX Faire tourner le disque d’une Arène de votre équipe avec un Badge Or 125 PX Faire tourner le disque de 10 PokéStops ou Arènes différents en 30 minutes 100 PX Faire tourner le disque d’un nouveau PokéStop ou Arène 300 PX Faire tourner le premier disque de la journée 1 500 PX Faire tourner au moins un disque par jour pendant 7 jours consécutifs 6 000PX Battre un Raid 1 Étoile 3 500 PX Battre un Raid 3 Étoiles 5 000PX Battre un Raid 5 Étoiles ou un Méga-Raid 10 000 PX Battre un Méga-Raid légendaire 13 000 PX Donner une Baie à un Pokémon dans une Arène 50 PX Battre un Pokémon dans une Arène 300 PX Battre tous les Pokémon d’une Arène 150 PX Battre une Arène ennemie 1 000 PX Faire éclore un Œuf 2km 500 PX Faire éclore un Œuf 5km 1 000 PX Faire éclore un Œuf 7km 1 500 PX Faire éclore un Œuf 10km 2 000 PX Faire éclore un Œuf Étrange 4 000 PX Envoyer un Cadeau à un Ami 200 PX Devenir Bon Ami avec un dresseur 3 000 PX Devenir Grand Ami avec un dresseur 10 000 PX Devenir Excellent Ami avec un dresseur 50 000 PX Devenir Meilleur Ami avec un dresseur 100 000 PX

Les paliers de niveaux dans Pokémon Go

Niveau Expérience 1 0 2 1 000 3 3 000 4 6 000 5 10 000 6 15 000 7 21 000 8 28 000 9 36 000 10 45 000 11 55 000 12 65 000 13 75 000 14 85 000 15 100 000 16 120 000 17 140 000 18 160 000 19 185 000 20 210 000 21 260 000 22 335 000 23 435 000 24 560 000 25 710 000 26 900 000 27 1 100 000 28 1 350 000 29 1 650 000 30 2 000 000 31 2 500 000 32 3 000 000 33 3 750 000 34 4 750 000 35 6 000 000 36 7 500 000 37 9 500 000 38 12 000 000 39 15 000 000 40 20 000 000 41 26 000 000 42 33 500 000 43 42 500 000 44 53 500 000 45 66 500 000 46 82 000 000 47 100 000 000 48 121 000 000 49 146 000 000 50 176 000 000

Découvrez nos autres guides Pokémon Go :

Calendrier des Heures Vedettes | Calendrier des Raids | Études de Terrain et récompenses | Codes pour objets gratuits | Capturer Métamorph | Battre Giovanni | Battre Arlo | Battre Cliff | Battre Sierra | Battre les sbires Rocket