Une horde de Nosférapti dans Pokémon Go évoque des souvenirs douloureux

The Pokémon Company

L’endroit le plus agaçant de Pokémon Rouge & Bleu est revenu hanter un joueur de Pokémon Go, grâce à une horde de Nosférapti affamés.

Peu de lieux inspirent autant la crainte chez les fans de Pokémon de la vieille école que le Mont Sélénite. Si Lavanville est plus effrayant, le Mont Sélénite est plus agaçant, en raison de son taux de rencontre élevé et de son petit bassin de Pokémon sauvages, la plupart des joueurs devant traverser des vagues interminables de Nosférapti avant de pouvoir s’échapper.

Un fan sur le Reddit de Pokémon Go a, sans le vouloir, recréé le voyage infernal à travers le Mont Sélénite en générant une vague massive de Nosférapti sur la carte du jeu.

« Le Mont Sélénite était la partie la plus agaçante de Rouge Feu, et personne ne peut me convaincre du contraire », a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre disait : « Ton titre m’a rappelé… l’horreur. »

« Blague à part, j’adore les Nosférapti ! » a déclaré un utilisateur plus heureux, tandis qu’un autre plaisantait : « On ne peut pas s’arrêter ici. C’est le pays des Nosférapti. »

Heureusement, vous n’avez pas besoin d’utiliser des Repousses dans Pokémon Go, car toutes les rencontres sont optionnelles. Cela signifie que le seul crime de ces Nosférapti est de prendre de la place que de meilleurs Pokémon sauvages pourraient remplir.

Parfois, les aspects les plus négatifs de la franchise Pokémon sont les plus mémorables. Les gens se souviennent encore de la raclée infligée par le Leuphorie de Blanche ou de ce dresseur qui vous échange un Spectrum tenant une Pierre Stase.

Le fait que la vue de tant de Nosférapti suscite encore la peur après tant d’années prouve à quel point les gens craignent et se souviennent encore du Mont Sélénite à ce jour.

