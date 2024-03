Obtenez un Ectoplasma rare grâce à cette Étude oubliée de Pokémon Go

Un joueur de Pokémon Go a été « stupéfait » après l’apparition surprise d’un Ectoplasma costumé et insaisissable, mais bonne nouvelle, il y a une petite chance que vous puissiez également le trouver.

Un joueur de Pokémon Go connu sous le nom de u/erehtollehyhw a récemment partagé un post sur Reddit, montrant sa prise impressionnante, à savoir le rare Ectoplasma en costume de Chef Sushi sous forme Shiny. Disponible uniquement lors d’un bref événement, le dresseur explique qu’il est « stupéfait » de son apparition.

Bonne nouvelle ! Sachez que pouvez également rencontrer un Ectoplasme rare, même si les chances sont assez minces. Un joueur de Pokémon Go explique dans un commentaire : « J’ai également obtenu un Ectoplasma costumé hier et c’était en complétant la recherche Showdown in the Shadows. Je suppose que c’est ainsi que l’auteur l’a fait aussi. »

La personne derrière ce commentaire a ensuite ajouté : « C’était une vieille recherche qui était donnée automatiquement autour d’octobre, je n’ai juste jamais eu le temps de la terminer d’où le fait que je viens juste d’obtenir la récompense. »

En réalité, cet Ectoplasma était disponible dans le cadre de l’Étude Spéciale de Pokémon Go Halloween 2023, donc si vous n’avez pas encore complété toutes les tâches, il se pourrait qu’un Ectoplasma Chef Sushi vous attende également comme récompense.