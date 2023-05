Fort-Ivoire et Roue-de-Fer arrivent dans les Raids Téra de Pokémon Écarlate et Violet

Pokémon Écarlate et Violet vont avoir droit à un Raid Téracristal 5 étoiles pour les Pokémon Paradoxe Fort-Ivoire et Roue-de-Fer.

À l’occasion plusieurs événements de Raid Téra 7 étoiles, Pokémon Écarlate et Violet ont introduit des starters des précédents jeux Pokémon. Ainsi, des monstres iconiques comme Blindépique, Typhlosion et Pyrobut sont devenus disponibles et capturables… à condition de parvenir à les vaincre en Raid.

C’est désormais au tour des Pokémon Paradoxe Roue-de-Fer et Fort-Ivoire de faire leurs débuts dans des combats de Raid Téra 5 étoiles. Auparavant, les dresseurs pouvaient trouver ces mystérieux Pokémon à l’intérieur de la Zone Zéro vers la fin de leur aventure. Voici tout ce que nous savons sur cet événement à durée limitée.

Fort-Ivoire débarque en Raid Téracristal

Pokémon Écarlate et Violet ajoutent des Pokémon Paradoxe aux Raids Téra

Le compte Twitter SerebiiNet a dévoilé que Fort-Ivoire arriverait dans Pokémon Écarlate ; et Roue-de-Fer dans Pokémon Violet. Les Pokémon Paradoxe seront disponibles dans les Raids Téra 5 étoiles et pourront adopter plusieurs types Téra. Comme ils seront de 5 étoiles et non de 7 étoiles, les Pokémon n’auront pas l’Insigne Surpuissant.

Le Raid Téra de Fort-Ivoire et Roue-de-Fer se déroulera de 02h00 le 19 mai à 01h59 UTC le 23 mai 2023. L’événement aura lieu en même temps que le retour du Raid Téra 7 étoiles de Blindépique.

Le 7 mai, Pokémon Écarlate et Violet ont révélé que Blindépique prendrait un type Téra-Roche dans son Raid 7 étoiles. Ce Pokémon est l’évolution finale du starter de type Plante Marisson dans les jeux de la 6ème génération. Alors que le premier tour de Raid Téracristal de Blindépique est terminé, il se répétera pendant la période de Roue-de-Fer et Fort-Ivoire.

Les Raids Téra 7 étoiles dans Écarlate et Violet peuvent être un défi pour certains joueurs. Pour découvrir la meilleure stratégie pour vaincre Blindépique, consultez notre article détaillant les stratégies les plus efficaces pour le vaincre.

Cependant, les dresseurs pourraient toujours essayer des stratégie folles, à l’image de ce dresseur qui a vaincu le Raid Téra Blindépique avec Magicarpe.