Un dresseur de Pokémon Go motive la communauté avec sa transformation physique

En tant que jeu en réalité augmentée, Pokémon Go incite naturellement les joueurs à se lever et à bouger. Comme l’a récemment partagé un dresseur, cela en fait un excellent moyen de faire un peu d’exercice supplémentaire.

Le dresseur en question a posté sur le subreddit de Pokémon Go en disant : “Je suis en surpoids et je travaille pour retrouver la forme, j’ai fait ça pour la première fois et j’en suis fier.”

Il a partagé une capture d’écran montrant qu’il a marché 52,4 km, en seulement une semaine.

Comme Pokémon Go suit certaines métriques, le dresseur a fini par marcher plus de 72 000 pas et brûler près de 1 400 calories.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le post de l’auteur a gagné en popularité au sein de la communauté du jeu mobile, les fans félicitant le joueur pour ses efforts dans les commentaires.

D’autres ont partagé leurs propres parcours de remise en forme grâce à Pokémon Go. “Je fais régulièrement 48 km depuis quelques semaines. C’est frustrant parce que ce n’est pas 50, mais c’est bien mieux que ce que je faisais il y a quelques mois,” a dit un dresseur avant de féliciter l’auteur du post.

Un autre fan a orienté son auto-amélioration via Pokémon Go vers sa santé mentale. “J’utilise Pokémon Go pour m’encourager à marcher plus pour ma santé mentale et… eh bien, ça marche, lol,” a dit un autre joueur. “Je sors peut-être juste pour un Pokémon cool/shiny, mais au moins je suis dehors et je marche !”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Certains dresseurs ont offert des conseils de remise en forme pratiques en lien avec la fonctionnalité Adventure Sync de Pokémon Go.

Un joueur a expliqué : “Petite astuce : Si vous activez Adventure Sync et que le jeu est FERMÉ (pas minimisé), tous les pas que vous faites avec votre téléphone dans votre poche seront convertis en distance d’éclosion pour vos œufs. Cela inclut le tapis de course, même si, selon le GPS, vous ne bougez pas.”

Il n’est jamais facile de commencer un parcours de remise en forme, mais comme pour la plupart des choses, il faut d’abord y prendre plaisir. Ainsi, Pokémon Go pourrait bien être la porte d’entrée parfaite pour les dresseurs cherchant à être un peu plus actifs.

L’article continue après la publicité