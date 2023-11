Une rencontre désagréable pour un jeune dresseur de Pokémon Go qui se fait menacer

Un dresseur de Pokémon Go a expliqué comment une “vieille dame” a mis en garde son jeune frère contre le jeu équitable.

Parfois, jouer à Pokémon Go peut placer les gens dans des situations dangereuses. Par exemple, un dresseur a raconté comment un homme armé présumé dans une église a menacé de leur tirer dessus s’ils ne quittaient pas la propriété.

D’autres incidents incluent des transactions de drogues tout en capturant des Pokémon et la saisie de six armes d’un autre utilisateur. Le jeu mobile a également un suivi macabre avec des décès liés à Pokémon Go.

Bien que ce jeune dresseur ait échappé à tout dommage corporel, une dame nommée “Karen” plus âgée a menacé de gâcher son expérience de jeu.

Un utilisateur de Reddit a raconté l’histoire de la manière dont une “vieille dame” a averti son jeune frère après avoir pris le contrôle d’une Arène. L’auteur a dit que la femme a expulsé son frère de l’Arène presque immédiatement, même s’ils essayaient juste de les faire monter au niveau or.

“Karen a dit que mon petit frère devrait laisser d’autres Équipes pendant huit heures dans les Arènes et menace de rendre la vie en jeu de Sib difficile en les expulsant de chaque Arène à l’avenir si mon petit frère ne change pas de comportement”, a écrit l’auteur.

“Il est rentré à la maison triste et a dit qu’il ne voulait plus jouer, et cela me rend furieux et je suis un peu inquiet. Ce n’était qu’une vieille femme, mais je ne me sens pas à l’aise à l’idée que des adultes approchent des enfants/adolescents (ou d’autres joueurs d’ailleurs) pour les menacer.” Ensuite, l’auteur a demandé s’il fallait signaler la vieille dame.

“Le fait que la dame ait traqué votre famille pour souligner ses ‘désagréments’ pourrait justifier un signalement”, a suggéré une personne.

D’autres commentateurs ont été d’accord pour signaler Karen, mais ont prédit qu’il n’en résulterait rien. “Niantic pourrait ne pas considérer la menace de prendre le contrôle de chaque Arène où vous vous trouvez comme une menace dangereuse. Cela pourrait être pénible, mais peut-être juste essayer d’éviter cette zone”, a déclaré un autre dresseur.

