Des joueurs de Pokémon Go félicitent une mère “légendaire” pour son sacrifice

Compléter un Pokédex régional dans Pokémon Go demande beaucoup de travail, et la mère d’un dresseur a fait des efforts supplémentaires pour aider son enfant à atteindre cet objectif ambitieux.

Dans un post sur le subreddit de Pokémon Go, un dresseur a expliqué : “Ma mère m’a échangé son seul Électhor pour que je puisse compléter la région de Kanto de mon Pokédex.”

Il a fourni des captures d’écran de l’Électhor échangé avec des statistiques impressionnantes ainsi que la médaille reçue pour avoir collecté les 151 Pokémon de Kanto dans le jeu mobile.

Les fans dans la section des commentaires ont félicité le dresseur pour avoir complété le Pokédex de Kanto, mais ont également loué sa mère pour son dévouement exceptionnel.

“Tu devrais emmener ta mère dîner. C’est une championne,” a dit un utilisateur de Reddit. Un autre a ajouté : “Ton Électhor n’est pas le plus chanceux. Tu es chanceux d’avoir une maman géniale.”

Le dresseur a assuré aux fans qu’il ferait tout son possible pour remercier sa mère de son aide.

Il s’avère qu’il l’a récompensée comme tout bon fan de Pokémon Go le ferait : en lui échangeant encore plus de Pokémon légendaires. “Vous avez raison. Je lui dois bien ça,” a dit le dresseur. “Je lui ai donné un Reshiram pour cela, mais je pense que je vais aussi lui donner mon Sulfura de Galar la semaine prochaine.”

D’autres dans les commentaires ont pris le temps de partager leurs propres expériences de jeu mobile avec leurs mères.

“Ma mère m’a donné un Métamorph Shiny parce que j’étais stupide et que j’avais transféré mon Métamorph de GO à Épée sans réaliser à quel point ils sont faciles à attraper,” a expliqué un fan. “Les mamans sont généralement très gentilles.”

D’autres ont remarqué que la mère du dresseur devait avoir cet Électhor depuis un certain temps, étant donné qu’il a été capturé en 2017 et échangé comme chanceux, ce qui rend le geste encore plus touchant.

Alors que la fête des mères va se dérouler le dimanche 26 mai en France, il est agréable de voir cette bienveillance entre les familles se perpétuer.