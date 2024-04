Comment réaliser un lancer à 50 000 PX sur Pokémon Go

Un joueur chanceux de Pokémon Go a révélé la technique de lancer ultime, après avoir utilisé plusieurs mécanismes du jeu pour s’attribuer plus de 50 000 PX en une seule capture.

Le joueur de Pokémon Go, Gotorg, a partagé un lancer impressionnant, avec plusieurs bonus cumulés permettant au joueur d’amasser plus de 50 000 PX en une simple capture.

Comme partagé dans ce post Reddit, Gotorg utilisait un Œuf Chance, et a ensuite réussi à cumuler 600 PX pour une capture de Pokémon, 2000 PX pour un nouveau Pokémon, 9000 PX pour la première capture du jour, et ensuite 36 000 PX attribués comme résultat d’un bonus de série de 7 jours.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ajoutez 6000 PX pour un lancer excellent, 120 PX pour un lancer à effet, et enfin 300 PX pour le premier lancer, et il a fini par gagner 54 020 PX en un seul lancer. Cependant, cela n’était visiblement pas suffisant pour certains fans.

Un commentaire dit : « Un Méga Bonus t’aurait rapporté jusqu’à 100 (ou 300) PX supplémentaires. Sinon, bon travail ! » Puis, une autre personne ajoute : « Le bonus de collectionneur et le bonus de capture en réalité augmentée auraient également ajouté plus de PX ».

Néanmoins, certaines personnes sont impressionnées, comme un commentaire le dit : « Euh, je pense que je joue à ce jeu de manière incorrecte ».

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un joueur dans les commentaires demande à expliquer l’énorme bonus de série, disant : « Désolé si je ne suis pas à jour, mais comment avez-vous obtenu les 36 000 PX pour le bonus de série ? Est-ce qu’ils s’accumulent pour plus de 7 jours ? Je n’obtiens rien de tel pour mes captures quotidiennes, et je maintiens toujours ma série de captures quotidiennes ».

Heureusement, une autre personne éclaircit tout cela, disant : « C’est le bonus de série de 7 jours avec le bonus de capture 3x de la Journée Communauté et un Œuf Chance. »

Ainsi, bien que ce soit un lancer difficile, et que réussir un « excellent » sera très difficile, c’est réalisable par tout joueur prêt à attendre et à remplir son Pokédex seulement lorsqu’il peut utiliser le bonus de la Journée Communauté et terminer une série. Heureusement, la prochaine Journée Communauté de Pokémon Go ne devrait pas tarder à arriver sur le jeu.

L’article continue après la publicité