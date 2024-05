Les joueurs de Pokémon Go pointent du doigt les accomplissements les plus ‘ridicules’

Il existe de nombreuses récompenses dans Pokémon Go pour récompenser les joueurs pour leurs activités quotidiennes et leur engagement envers le jeu, mais certaines semblent un peu “loufoques”.

Que ce soit pour attraper plusieurs Pokémon de type Eau ou même pour attraper le plus gros Magicarpe, les joueurs de Pokémon Go obtiennent de nombreuses récompenses tout au long de leur parcours pour tous les attraper ou devenir le meilleur dresseur de Pokémon.

Ainsi, il y a quelques ajouts qui poussent les joueurs à se demander s’ils ont vraiment leur place dans le populaire jeu mobile.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un utilisateur du Reddit de Pokémon Go a révélé son vote pour l’accomplissement le plus “loufoque” du jeu, connu sous le nom de “Walk Star”, qui est une récompense spécifique aux raids donnée au joueur ayant marché le plus de kilomètres la veille du raid.

Bien qu’il soit heureux d’avoir obtenu cette récompense, le joueur a rapidement remis en question sa pertinence, déclarant que “cela n’a rien à voir avec le raid en lui-même.”

Un tel post a inspiré la communauté à se rassembler et à présenter tous les accomplissements les plus discutables dans Pokémon Go.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Parmi les fonctionnalités les plus fréquemment critiquées, on trouve : “Style Savant” et “Traveler”, les joueurs dénonçant l’inutilité d’une récompense basée sur le style.

“Ma copine obtient ‘Style Savant’ tout le temps et elle dit ‘le jeu me dit juste merci d’être venue'”, plaisante un fan, tandis qu’un autre critique l’état des avatars et le manque d’une récompense valable : “Ce n’est pas aussi mauvais que ‘Style Savant’ surtout vu l’état de ces avatars. Merci, je suis un glitch sans valeur qui n’a rien contribué.”

L’article continue après la publicité

En rapport: Les joueurs de Pokémon Go détestent cette nouvelle mise à jour

L’article continue après la publicité

Cependant, bien que beaucoup aient critiqué “Walk Star”, “Style Savant” et “Traveler”, d’autres ont rapidement pris leur défense. Un utilisateur a partagé qu’il était “d’accord avec tous car cela apporte un peu plus de variété et (quand il y a un groupe plus grand) permet de voir plus de ses camarades joueurs.”

Bien que les accomplissements puissent sembler un peu “loufoques” et sans rapport avec les raids, ils renforcent l’aspect communautaire de Pokémon Go et pourraient inciter les joueurs à faire plus de promenades ou à obtenir autant de récompenses que possible.