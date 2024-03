Les communautés locales de Pokémon Go en détresse à cause des tricheurs

Pokémon Go a toujours été envahi par des tricheurs utilisant des astuces tierces pour voler les récompenses d’autres joueurs, et la situation ne fait qu’empirer pour les dresseurs dans les communautés locales.

Les tricheurs, sous forme de spoofers Pokémon Go, se sont avérés être un énorme problème pour le jeu. Ce n’est pas un nouveau problème, loin de là, car des posts sur les réseaux sociaux et des forums ont régulièrement vu le jour sur Internet depuis le début.

Niantic déclare officiellement dans la politique du jeu : « Nous définissons la triche comme des comportements qui violent les CGU, les directives pour les joueurs ou le code de conduite des événements en direct, tels que la falsification de localisation (spoofing de localisation GPS). » Malgré cela, des tonnes de joueurs ont encore facilement spoofé et trompé Niantic avec leurs exploits de suivi GPS pour voler diverses récompenses dans le jeu.

Plus votre communauté est éloignée et localisée, plus les spoofers sont encouragés à poser leur ancre avec leurs multiples comptes et à voler tous les Arènes et Raids.

Maintenant, si vous êtes dans une ville populaire par exemple, vous pourriez simplement sauter sur plusieurs autres spots ou ils pourraient simplement partir après quelques jours. Mais, si vous n’avez pas la chance d’avoir un éventail d’Arènes ou de Raids à cibler, cela a souvent « complètement dissuadé presque tous les joueurs ‘réels’ locaux de jouer du tout. »

Un joueur rural a expliqué : « Cela serait tolérable si cela ne se produisait pas depuis plus d’un an et demi, des signalements sans fin de ces comptes de la part de plusieurs personnes sur cette période et absolument rien n’est fait à ce sujet. »

Malgré les mesures mises en place par Niantic pour signaler ces prétendus tricheurs, les joueurs restent sceptiques. Le même joueur a confirmé cela et a déclaré qu’il est « presque certain que le bouton de signalement de la triche est entièrement pour la forme à ce stade. »

Un autre a répondu : « Nous avons des zones où c’est le même joueur encore et encore. Il est assez évident qu’il y a un tas de multi-comptes là-bas. Même si cela est contre les règles. Il est également insensé de voir sur quelles règles Niantic sévit et sur lesquelles ils ne le font pas. »

Malheureusement, le problème ne semble pas prêt d’être résolu de sitôt alors que les joueurs continuent d’être indignés et appellent à un changement pour un problème persistant de Pokémon Go qui dure depuis plus de sept ans.

Le spoofing n’a fait qu’empirer avec le temps à cause du nerf de Passe de Raid à Distance de Niantic, ce qui a même conduit les joueurs à croire que les développeurs essaient de les inciter à tricher.