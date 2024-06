Un défi de Pokémon Go pousse les joueurs à compter sur leurs enfants

Certaines études de recherche de Pokémon Go sont amusantes et faciles, offrant aux joueurs un moyen simple de faire le plein d’objets importants et d’attraper des Pokémon rares tout en explorant le jeu. D’autres, cependant, ne sont pas si simples et suscitent souvent la colère de la communauté.

Si vous cherchez l’étude de recherche la plus détestée sur les forums et les pages de réseaux sociaux de Pokémon Go, il y a de fortes chances que vous tombiez sur “Fête de bienvenue” au moins une ou deux fois. Cette étude de recherche est notoirement difficile à compléter si vous jouez principalement en solo, car elle repose sur le jeu en groupe.

L’étude de recherche a fait surface dans une discussion communautaire, où un joueur soulagé a partagé qu’il avait terminé chaque étape de l’étude, déclenchant accidentellement une discussion sur Pokémon Go et la parentalité.

La personne à l’origine du post a mis en ligne une photo de son étude de recherche terminée avec un mème et le texte, “Ne me demandez pas comment j’ai fait, je l’ai juste fait, c’était dur”. D’autres joueurs de Pokémon Go dans le fil de discussion ont été impressionnés par son dévouement, le félicitant pour son succès et partageant leurs propres histoires.

Voir l’écran “Fête de bienvenue” a clairement ravivé des souvenirs douloureux pour certains joueurs, l’un d’eux déplorant : “La pire recherche de tous les temps. Mon dieu.” D’autres étaient d’accord, une personne ajoutant que l’étude de recherche de Kecleon pourrait aussi mériter ce titre.

D’autres ont félicité le joueur original pour son succès, l’un d’eux partageant : “Félicitations mec !!! Voici mon astuce pour celle-ci : avoir une femme et deux adolescents. Quand ils ne veulent pas aller faire des promenades Pokémon forcées avec toi… vole leurs téléphones et sors en courant.”

Il y avait plusieurs parents dans ce fil de discussion, dévoilant tous comment ils jouent au jeu avec leurs proches, y compris le joueur original de Pokémon Go.

Une personne a même plaisanté : “Maintenant, je dois trouver quelqu’un, le convaincre de m’épouser et élever deux enfants pour tout accomplir… mais que dois-je faire avec ces enfants à la fin du défi ?” Un autre a avoué : “Ne dites pas à ma copine que c’est la vraie raison pour laquelle j’ai hâte qu’on emménage ensemble !”

Que vous jouiez en solo ou avec vos amis et votre famille, il est bon d’être préparé pour les prochains événements en jeu.

